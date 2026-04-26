Λίμνη Ευβοίας: Με την αύρα του Αιγαίου

Η σημερινή μας επιλογή είναι μια παραθαλάσσια κωμόπολη που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος με χιλιάδες τουρίστες να την προτιμούν, συνδυάζοντάς τη με τη Χαλκίδα.

Ο λόγος για τη Λίμνη Ευβοίας, η οποία βρίσκεται πλάι στη θάλασσα αλλά και δίπλα στο όρος Καντήλι. Οι πευκόφυτες πλαγιές της κάηκαν κατά ένα μεγάλο μέρος το καλοκαίρι του 2021, αλλά ακόμα κι έτσι, η εικόνα που ξεπροβάλλει μπροστά μας είναι εντυπωσιακή. Η όψη του οικισμού, καθώς πλησιάζουμε, ξεδιπλώνεται, με το λευκό των κτιρίων και τις κεραμιδένιες σκεπές να λειτουργούν σε ευθεία αντίθεση με τη σκουρόχρωμη πια όψη του βουνού.

Η Λίμνη έχει υπάρξει πλούσια περιοχή -πλουσιότερη από ό,τι σήμερα- πριν την εποχή του τουρισμού. Mετά την απελευθέρωση και έως τις αρχές του 20ου αιώνα, η Λίμνη υπήρξε από τα σημαντικά ναυτικά κέντρα του -αρκετά μικρότερου τότε- ελληνικού κράτους. Αν σε αυτό προσθέσετε την εξόρυξη λευκόλιθου και τη ρητίνη, το ρετσίνι, προϊόντα με πολύ σημαντικότερη αξία για χρήση στη βιομηχανία σε παλαιότερες εποχές, καταλαβαίνει κανείς ότι η Λίμνη ήταν ένας τόπος όπου κατοικούσαν αλλά και τον επισκέπτονταν εύποροι άνθρωποι.

Αυτό αποτυπώνεται και στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της κωμόπολης, με τα νεοκλασικά ή «περίπου νεοκλασικά» κτίρια να κυριαρχούν. Δύο από αυτά είναι έργα του Ερνέστου Τσίλερ και αξίζει μια επίσκεψη στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης.

Ο παραλιακός δρόμος από τις αρχές της άνοιξης και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού γεμίζει με κόσμο που απολαμβάνει τη βόλτα ή τον καφέ και το φαγητό του, με επιλογές για όλα τα γούστα.

Εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο Ναυτικός Ομιλος, υπήρχε η εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στον λευκόλιθο. Βλέπουμε ακόμα τα ερειπωμένα κτίρια που υπήρξαν εργοστάσια επεξεργασίας ρητίνης σε μια μικρή και εύκολη διαδρομή που θυμίζει ταξίδι στον χρόνο. Τα παλιά καμίνια, οι φούρνοι, οι σκάλες, μας παραπέμπουν στο σημαντικό βιομηχανικό παρελθόν της πόλης.

Επιστρέφοντας στη Λίμνη, κινούμαστε στην παλιά γειτονιά των βυρσοδεψείων και στο Ασκηταριό του Οσίου Χριστόδουλου του Πάτμιου. Υστερα, μια στάση στην Παναγιά τη Λιμνιά -με το εκπληκτικό καμπαναριό- και στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, παίρνουμε θέση σε μια παραλιακή καφετέρια για να απολαύσουμε τη ρετρό ομορφιά του τόπου.

