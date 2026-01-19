Μαρινάκης: Ρεκόρ ρυθμίσεων στον εξωδικαστικό, χαμηλότερες τιμές ρεύματος και θετικά στοιχεία για απασχόληση και ΑΠΕ

Την αλληλεγγύη της ελληνικής κυβέρνησης προς τον ισπανικό λαό για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές ανάρρωσης στους τραυματίες.

Στον βασικό κορμό της ενημέρωσης, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε στοιχεία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, επισημαίνοντας ότι από το 2022 έως το τέλος του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,7 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, το 2025 καταγράφηκε θεαματική αύξηση των ρυθμίσεων, κυρίως λόγω της νομοθετικής παρέμβασης του Απριλίου 2025 για τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών, με αύξηση άνω του 700% σε σχέση με τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η λιανική τιμή ρεύματος για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 246 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση, με χαμηλότερο οικιακό τιμολόγιο από χώρες όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της ΕΕ ως προς τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με ποσοστό 51,2%, έναντι 47,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Στο πεδίο της απασχόλησης, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστού απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, με το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 15-64 ετών να φτάνει το 64,6%, σημειώνοντας άνοδο 1,4% σε ετήσια βάση, που συνιστά –όπως τόνισε– ιστορικό ρεκόρ για τη χώρα.

Σημαντικές εξελίξεις ανακοινώθηκαν και στον τομέα της ενέργειας, καθώς εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι τέσσερις συμβάσεις για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy, με στόχο την έναρξη γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών εντός του 2026.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε, επίσης, ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου το σχέδιο νόμου «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», το οποίο προβλέπει ευκολότερη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη τους και ταχύτερες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Τέλος, γνωστοποίησε τη συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων με στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ, για την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής Διερεύνησης σχετικά με το περιστατικό στο FIR Αθηνών της 4ης Ιανουαρίου, ενώ υπενθύμισε ότι εντός Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται η παραλαβή νέων συστημάτων VHF για την ενίσχυση της ασφάλειας των αεροναυτιλιακών επικοινωνιών.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



