Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου – Κατασχέθηκαν κινητά και μαχαίρια

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μαχαίρια, που βρισκόταν σε κελιά κρατουμένων.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου – Κατασχέθηκαν κινητά και μαχαίρια
13 Μαρ. 2026 9:48
Pelop News

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2026 στις φυλακές Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων εντός των φυλακών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μαχαίρια, που βρισκόταν σε κελιά κρατουμένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κελί ενός γνωστού βαρυποινίτη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα και είναι γνωστό ότι έχει εμπλακεί σε οργανωμένο έγκλημα. Όπως έγινε γνωστό, μόλις αντιλήφθηκε την έφοδο των αστυνομικών, προσπάθησε να βάλει φωτιά για να καταστρέψει το κινητό τηλέφωνο που κατείχε.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των φυλακών και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα ευρήματα και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:42 Πλεύρης για Κωνσταντινόπουλο: «Πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους» η παράδοση της έδρας
11:38 Δείτε σε ποιους κλάδους υπογράφεται νέα σύμβαση, αυξήσεις για την διετία 26-27
11:36 Στη Βούλα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Σε στενό κύκλο η κηδεία του σπουδαίου σόουμαν ΦΩΤΟ
11:31 ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης την Δευτέρα 16 Μαρτίου
11:30 Ανδρουλάκης για Predator: «Κατέρρευσε το αφήγημα περί ιδιωτών» μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν
11:26 Φορολογικές δηλώσεις: Δωρεάν online σεμινάριο σήμερα με οδηγίες από την ΑΑΔΕ
11:25 Με πτώση «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:19 Αίγιο: Συνάντηση του Επιχειρηματικού Συλλόγου με τον Δ. Τριανταφυλλόπουλο
11:18 Δείτε πότε θα γίνει η έκτακτη σύσκεψη της Περιφέρειας για τον Οδοντωτό – Σφοδρές αντιδράσεις
11:14 Λαφαζάνης με πορτρέτο Χαμενεΐ στο Σύνταγμα: Ξεσπά ο φωτογράφος Γιώργος Κονταρίνης για τα σχόλια περί AI
11:14 Συνελήφθη 17χρονος στο Αίγιο για διακίνηση ναρκωτικών
11:08 Ανοιξιάτικο σκηνικό μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας μετά
11:07 Αρνητικό πρόσημο οι ευρωαγορές, το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
11:05 Ακυρώσεις πτήσεων και σήμερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω Μέσης Ανατολής
11:03 Η Τούρτα του Προέδρου –  Παιδική αποστολή και η σκιά της εξουσίας
11:00 Γερουλάνος για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι»
10:55 Θεσσαλονίκη: Η σοκαριστική στιγμή που έπεσε αιμόφυρτος ο 20χρονος μετά το μαχαίρωμα στην πλάτη
10:54 Θα πάει η Αννα Καραμανλή στα Καλάβρυτα;
10:50 Πάτρα: Ο παραλιακός ποδηλατόδρομος, το ατύχημα του Ηλιάδη και η αντίδραση του Δήμου
10:46 ΝΟΠ: Σημαντική βοήθεια και από τον Αντίοχο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ