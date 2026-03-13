Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου – Κατασχέθηκαν κινητά και μαχαίρια

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2026 στις φυλακές Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων εντός των φυλακών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μαχαίρια, που βρισκόταν σε κελιά κρατουμένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κελί ενός γνωστού βαρυποινίτη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα και είναι γνωστό ότι έχει εμπλακεί σε οργανωμένο έγκλημα. Όπως έγινε γνωστό, μόλις αντιλήφθηκε την έφοδο των αστυνομικών, προσπάθησε να βάλει φωτιά για να καταστρέψει το κινητό τηλέφωνο που κατείχε.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των φυλακών και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα ευρήματα και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



