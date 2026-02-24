Μεξικό: 10.000 στρατιώτες στο Χαλίσκο μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», βίαια επεισόδια σε 20 πολιτείες

Συνολικά 10.000 στρατιώτες ανέπτυξε η κυβέρνηση του Μεξικό στην πολιτεία Χαλίσκο, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη μετά τα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν από τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG).

Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ

Ο Οσεγκέρα τραυματίστηκε θανάσιμα την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης σε δασώδη περιοχή του δήμου Ταπάλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ρικάρδο Τρεβίγια, η επιχείρηση βασίστηκε σε πληροφορίες που προήλθαν από πρόσωπο εμπιστοσύνης μίας από τις συντρόφους του. Κατά την ανταλλαγή πυρών, ο ίδιος και δύο σωματοφύλακές του τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο προς την Πόλη του Μεξικού, όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Ο θάνατος του 59χρονου Οσεγκέρα, ο οποίος θεωρούνταν ένας από τους τελευταίους μεγάλους αρχηγούς ναρκωτικών στο Μεξικό μετά τις συλλήψεις ηγετών του καρτέλ Σιναλόα, προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από μέλη του CJNG. Σε τουλάχιστον 20 πολιτείες σημειώθηκαν αποκλεισμοί δρόμων, πυρπολήσεις οχημάτων, επιθέσεις σε βενζινάδικα, καταστήματα και τράπεζες, καθώς και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, κατά την επιχείρηση και τις επακόλουθες συγκρούσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφρουράς, ένας φύλακας ασφαλείας και ένας υπάλληλος της εισαγγελίας, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν 30 μέλη του καρτέλ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αρχικά την αποστολή στρατιωτών και στη συνέχεια πρόσθεσε 2.500 επιπλέον, φτάνοντας τους 10.000 στην περιοχή.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι δεν υπήρξε συμμετοχή αμερικανικών δυνάμεων στην επιχείρηση, ωστόσο επιβεβαίωσε ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ. Επίσης, τόνισε ότι τα οδοφράγματα έχουν απομακρυνθεί, αν και δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ορισμένα παρέμεναν κοντά στη Γκουαδαλαχάρα και στην περιοχή της επιχείρησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε διαφορετική στάση. Ενώ οι μεξικανικές αρχές επιβεβαίωναν τον θάνατο 25 μελών της Εθνοφρουράς κατά την επιχείρηση και τις επακόλουθες συγκρούσεις, ο Τραμπ δημοσίευσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Μεξικό πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των Καρτέλ και των Ναρκωτικών!».

Η επιχείρηση κατά του «Ελ Μέντσο» ανέδειξε την έντονη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ προς το Μεξικό για πιο αποφασιστική δράση κατά των ναρκωτικών, καθώς και τον σημαντικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη στήριξη των μεξικανικών επιχειρήσεων ασφαλείας. Ο Οσεγκέρα κατηγορείται από το 2017 στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ έχει κλιμακωθεί η πίεση: τον Δεκέμβριο 2024 προσφέρθηκε αμοιβή έως 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, και το CJNG χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απαιτήσει από τη μεξικανική κυβέρνηση να ενισχύσει τις ενέργειές της κατά των καρτέλ, προτείνοντας ακόμη και αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Μεξικό – πρόταση που η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Η εξόντωση του «Ελ Μέντσο» θεωρείται βήμα ανταπόκρισης σε αυτή την πίεση, ενώ η Σέινμπαουμ καλείται να ισορροπήσει μεταξύ εσωτερικής ασφάλειας και διμερών σχέσεων.

Στη Γκουαδαλαχάρα, οι δρόμοι παρέμειναν σχεδόν άδειοι, με τα περισσότερα καταστήματα κλειστά λόγω φόβου. Σχολεία δεν λειτούργησαν σε Χαλίσκο και άλλες δέκα πολιτείες. Κάτοικοι εξέφρασαν ανησυχία για την ασφάλεια, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίστηκε τεταμένη.

