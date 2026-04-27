Μια ντουζίνα μετάλλια για το Αθλόραμα

Το Αθλόραμα πανηγυρίζει 12 μετάλλια στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ16 που πραγματοποιήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

27 Απρ. 2026 9:48
Pelop News

Η ανακοίνωση του Αθλοράματος:

Δώδεκα -12 – μετάλλια , (5 χρυσά & 7 χάλκινα) από τους νεαρούς αθλητές μας που αγωνίστηκαν σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Συνολικά συμμετείχαμε με 8 αθλήτριες και 9 αθλητές.
Συγκεκριμένα:
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 1η θέση στα 300μ. Κοριτσιών, 42.05 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16- ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1Η θέση στα 150μ. Κοριτσιών, 19.70 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1Η θέση στα 3.000μ. ΒΑΔΗΝ Κοριτσιών, 16.05.85 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1ος στα 2.000μ. Φ.Εμπ. 6.25.89 (2η επίδοση φέτος στην Ελλάδα – Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ος στα 600μ. 1.32.78 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, 3η στα 80μ Εμποδίων, 13.65 – ΑΤ. Ρεκόρ
 ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, 3ος στα 1.000μ. 3.18.77 – ΑΤ. Ρεκόρ
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, 3ος στο Μήκος, 4.88
 ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3Η θέση στη ΜΙΚΤΗ Σκυταλοδρομία 4Χ300, 2.53.68
 ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ος στα 2.000μ., 6.30.84 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 4η στα 3.000μ.ΒΑΔΗΝ , 16.26.85 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4ος στον ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ, 34.57 ( ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΠΛΕΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5ος στα 2.000μ., 7.30.39 ( ΑΤ. Ρεκόρ)
ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ
 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, στο ΜΗΚΟΣ , 4.32 (ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στο ΥΨΟΣ , 1.33 (ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ, 150μ. 21.12 (ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 300μ. 44.00 (ΑΤ. Ρεκόρ)
 MΠΑΫΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, στα 2.000μ, 8.00.98 (ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, στα 2.000μ., 8.42.89 (ΑΤ. Ρεκόρ)
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στο ΥΨΟΣ , 1.23 (ΑΤ. Ρεκόρ)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:15 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
12:11 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
12:01 Δείπνο Λευκού Οίκου: Οι εικόνες με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν πολιτική θύελλα
12:00 Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου
12:00 Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»
11:54 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα
11:48 Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει
11:47 Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες
11:39 Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία
11:39 Αραγτσί από Ρωσία: Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ εκτροχιάζουν τις συνομιλίες
11:35 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται
11:27 «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση
11:27 Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ
11:24 Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
11:20 ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»
11:17 Δείπνο Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν το κινητό του ανέκοψε σφαίρα
11:16 Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο
11:11 Fuel Pass: Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ
11:11 Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη»
