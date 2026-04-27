Μια ντουζίνα μετάλλια για το Αθλόραμα

Η ανακοίνωση του Αθλοράματος:

Δώδεκα -12 – μετάλλια , (5 χρυσά & 7 χάλκινα) από τους νεαρούς αθλητές μας που αγωνίστηκαν σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Συνολικά συμμετείχαμε με 8 αθλήτριες και 9 αθλητές.

Συγκεκριμένα:

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 1η θέση στα 300μ. Κοριτσιών, 42.05 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16- ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1Η θέση στα 150μ. Κοριτσιών, 19.70 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1Η θέση στα 3.000μ. ΒΑΔΗΝ Κοριτσιών, 16.05.85 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1ος στα 2.000μ. Φ.Εμπ. 6.25.89 (2η επίδοση φέτος στην Ελλάδα – Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ος στα 600μ. 1.32.78 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, 3η στα 80μ Εμποδίων, 13.65 – ΑΤ. Ρεκόρ

 ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, 3ος στα 1.000μ. 3.18.77 – ΑΤ. Ρεκόρ

 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, 3ος στο Μήκος, 4.88

 ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3Η θέση στη ΜΙΚΤΗ Σκυταλοδρομία 4Χ300, 2.53.68

 ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ος στα 2.000μ., 6.30.84 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 4η στα 3.000μ.ΒΑΔΗΝ , 16.26.85 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4ος στον ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ, 34.57 ( ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΠΛΕΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5ος στα 2.000μ., 7.30.39 ( ΑΤ. Ρεκόρ)

ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ

 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, στο ΜΗΚΟΣ , 4.32 (ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στο ΥΨΟΣ , 1.33 (ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ, 150μ. 21.12 (ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 300μ. 44.00 (ΑΤ. Ρεκόρ)

 MΠΑΫΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, στα 2.000μ, 8.00.98 (ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, στα 2.000μ., 8.42.89 (ΑΤ. Ρεκόρ)

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στο ΥΨΟΣ , 1.23 (ΑΤ. Ρεκόρ)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.

