Μια ντουζίνα μετάλλια για το Αθλόραμα
Το Αθλόραμα πανηγυρίζει 12 μετάλλια στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ16 που πραγματοποιήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Η ανακοίνωση του Αθλοράματος:
Δώδεκα -12 – μετάλλια , (5 χρυσά & 7 χάλκινα) από τους νεαρούς αθλητές μας που αγωνίστηκαν σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Συνολικά συμμετείχαμε με 8 αθλήτριες και 9 αθλητές.
Συγκεκριμένα:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 1η θέση στα 300μ. Κοριτσιών, 42.05 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16- ΑΤ. Ρεκόρ)
ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1Η θέση στα 150μ. Κοριτσιών, 19.70 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1Η θέση στα 3.000μ. ΒΑΔΗΝ Κοριτσιών, 16.05.85 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1ος στα 2.000μ. Φ.Εμπ. 6.25.89 (2η επίδοση φέτος στην Ελλάδα – Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ος στα 600μ. 1.32.78 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, 3η στα 80μ Εμποδίων, 13.65 – ΑΤ. Ρεκόρ
ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, 3ος στα 1.000μ. 3.18.77 – ΑΤ. Ρεκόρ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, 3ος στο Μήκος, 4.88
ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3Η θέση στη ΜΙΚΤΗ Σκυταλοδρομία 4Χ300, 2.53.68
ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ος στα 2.000μ., 6.30.84 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 4η στα 3.000μ.ΒΑΔΗΝ , 16.26.85 (Πρόκριση για το Παν/νιο πρωτάθλημα Κ16 – ΑΤ. Ρεκόρ)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4ος στον ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ, 34.57 ( ΑΤ. Ρεκόρ)
ΠΛΕΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5ος στα 2.000μ., 7.30.39 ( ΑΤ. Ρεκόρ)
ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ
ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, στο ΜΗΚΟΣ , 4.32 (ΑΤ. Ρεκόρ)
ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στο ΥΨΟΣ , 1.33 (ΑΤ. Ρεκόρ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ, 150μ. 21.12 (ΑΤ. Ρεκόρ)
ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 300μ. 44.00 (ΑΤ. Ρεκόρ)
MΠΑΫΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, στα 2.000μ, 8.00.98 (ΑΤ. Ρεκόρ)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, στα 2.000μ., 8.42.89 (ΑΤ. Ρεκόρ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στο ΥΨΟΣ , 1.23 (ΑΤ. Ρεκόρ)
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.
