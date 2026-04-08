Μητσοτάκης προς φον ντερ Λάιεν: Ζητά ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 15, οι πέντε προτάσεις του

Σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρεί να μετατρέψει η Αθήνα το ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποστέλλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εθνικής ρύθμισης για απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027. Στην επιστολή του, ο πρωθυπουργός ζητά να διαμορφωθεί έως το τέλος του 2026 ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό να μην εξαντληθεί σε αποσπασματικές εθνικές παρεμβάσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει το θέμα «ζήτημα διαγενεακής ευθύνης» και σημειώνει ότι απαιτείται συλλογική δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισημαίνει, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην εισαγωγή εθνικής νομοθεσίας, αλλά θεωρεί ότι η εθνική δράση από μόνη της δεν αρκεί και χρειάζεται ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις πρωτοβουλίες των κρατών-μελών.

«Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη

Στην επιστολή γίνεται ειδική αναφορά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η στρατηγική BIK+ για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά και η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι, παρότι αποτελούν σημαντική βάση, δεν επαρκούν πλέον για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του ψηφιακού εθισμού και της υπερέκθεσης των ανηλίκων στις πλατφόρμες.

Μεταξύ των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην επιστολή είναι η μετατροπή της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης επαλήθευσης ηλικίας σε ένα πλήρως εναρμονισμένο πανευρωπαϊκό σύστημα, η υποχρεωτική χρήση αυτού του μηχανισμού από όλες τις πλατφόρμες που απευθύνονται σε χρήστες κάτω των 15 ετών, αλλά και η καθιέρωση ευρωπαϊκού «ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης» στα 15 έτη, το οποίο θα οδηγεί σε πανευρωπαϊκή απαγόρευση πρόσβασης στα social media για τις μικρότερες ηλικίες. Παράλληλα, προτείνεται και επαναληπτική επαλήθευση ηλικίας ανά εξάμηνο, καθώς και απλοποιημένος μηχανισμός συντονισμού και επιβολής σε επίπεδο ΕΕ για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εταιρειών.

Ιδιαίτερη θέση στην ελληνική επιχειρηματολογία καταλαμβάνει και το KidsWallet, η εφαρμογή που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως εργαλείο κρατικής έκδοσης για τον γονικό έλεγχο και την ασφαλή επαλήθευση ηλικίας. Σύμφωνα με την επιστολή, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή λύση, καθώς ήδη εμφανίζεται διαλειτουργική με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.

Η επιστολή του πρωθυπουργού έρχεται σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης για την εθνική απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, μέτρο που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα νομοθετηθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η κίνηση αυτή εντάσσει την Ελλάδα στις χώρες που πιέζουν για αυστηρότερα όρια στην ψηφιακή έκθεση των ανηλίκων, σε μια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ολόκληρη η επιστολή:

Αγαπητή Ursula,

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή σχετικά με ένα ζήτημα διαγενεακής ευθύνης που απαιτεί συλλογική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ένα ζήτημα που γνωρίζω ότι σας αγγίζει βαθιά, όχι μόνο υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ως μητέρα: την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό.

Σήμερα η Ελλάδα ανακοίνωσε την πρόθεσή για την εισαγωγή εθνικής νομοθεσίας για τη θέσπιση ελάχιστου ορίου ηλικίας πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, η εθνική δράση από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο έως το τέλος του 2026, το οποίο θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τις αναγκαίες εθνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων.

Συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιλέγει με προσοχή τις ρυθμιστικές της μάχες. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή είναι μία από αυτές. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι μια συντονισμένη και ταχεία ανταπόκριση.

Υπό την ηγεσία σου, έχουμε προωθήσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (BIK+), με έμφαση σε ασφαλέστερες ψηφιακές εμπειρίες και ενδυνάμωση των χρηστών, ενώ η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) — η εμβληματική μας νομοθεσία — έχει εισαγάγει ισχυρότερες απαιτήσεις λογοδοσίας και διαφάνειας για τις Πολύ Μεγάλες Επιγραμμικές Πλατφόρμες.

Παρότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν παγκόσμιο σημείο αναφοράς, περαιτέρω δράση είναι αναγκαία. Γνωρίζω ότι συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να επιλέγει με σύνεση τις ρυθμιστικές της προτεραιότητες. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή είναι μία μάχη που αξίζει να δοθεί με αποφασιστικότητα.

Δεδομένου ότι η εθνική δράση από μόνη της δεν επαρκεί, θα ήθελα να προτείνω:

• Την επέκταση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης επαλήθευσης ηλικίας σε ένα πλήρως εναρμονισμένο, πανευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη έως το τέλος του έτους.

• Την υποχρεωτική χρήση αυτού του τυποποιημένου μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας για όλες τις πλατφόρμες που εξυπηρετούν χρήστες κάτω των 15 ετών, εξαλείφοντας τον κανονιστικό κατακερματισμό.

• Τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού «ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης» στα 15 έτη, εισάγοντας πανευρωπαϊκή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω από αυτό το όριο.

• Την υποχρέωση επαναληπτικής επαλήθευσης ηλικίας ανά εξάμηνο από τις πλατφόρμες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση και να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των περιορισμών.

• Τη δημιουργία ενός απλοποιημένου μηχανισμού συντονισμού και επιβολής σε επίπεδο ΕΕ, που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογούν από κοινού περιστατικά και να επιταχύνουν την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.

Η εθνική μας πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για αυτή τη ευρύτερη ευρωπαϊκή λύση. Το “KidsWallet” είναι μια καινοτόμος εφαρμογή, εκδιδόμενη από το κράτος, η οποία επιτρέπει στους γονείς να θέτουν σαφή όρια στη χρήση εφαρμογών, ενώ παράλληλα καθιερώνει μια ασφαλή και αξιόπιστη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας, διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά εκτίθενται μόνο σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους. Ήδη είναι διαλειτουργική με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.

Οι ενδεικτικές αυτές πρωτοβουλίες αποτελούν μόνο μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, καθώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό όχι απλώς ως θέμα πολιτικής, αλλά ως ηθική ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά.

Ελπίζω ότι θα βρεις αξία στις παραπάνω προτάσεις και παραμένω στη διάθεσή σου για μια πιο αναλυτική ανταλλαγή απόψεων.

Με εκτίμηση,

Κυριάκος Μητσοτάκης

