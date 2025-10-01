Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά τον συναγερμό για βόμβα

«Συναγερμός» έχει σημάνει από τα ξημερώματα της Τετάρτης στο βόρειο Μόναχο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και ειδικές δυνάμεις, καθώς και πυροτεχνουργοί, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση με το Oktoberfest. Ως προληπτικό μέτρο, η γιορτή της μπύρας παρέμεινε το πρωί κλειστή.

Στην Αστυνομία υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι υπάρχει σχέση με το Oktoberfest. Σε μια ανακοίνωση αναφέρεται: «Αυτή τη στιγμή ερευνούμε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Εξετάζουμε πιθανές συνδέσεις με άλλα μέρη στο Μόναχο, μεταξύ των οποίων και το Theresienwiese».

Σημειώνεται ότι το Oktoberfest είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως λαϊκό πανηγύρι που λαμβάνει χώρα στο Μόναχο κάθε χρόνο στην πλατεία Τερέζινβισε της περιοχής Λούντβιχσφορστατ-Ίζαρφορστατ. Διαρκεί δύο εβδομάδες και λήγει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Συναγερμός στο Μόναχο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς, τι συνέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, σημειώθηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί. Περίπου στις 04:40 η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κατοικία, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκαν αναφορές για δυνατούς κρότους.

