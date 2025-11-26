Μόσχα: H διαρροή της ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας Γουίτκοφ-Ουσακόφ ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο

26 Νοέ. 2025 18:51
Από τη Μόσχα δήλωσαν σήμερα(26/11/2025) ότι η διαρροή της ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ κορυφαίων συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μια απαράδεκτη προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Σαρκοζί

Το Bloomberg δημοσίευσε το αντίγραφο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας της 14ης Οκτωβρίου, στην οποία ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συμβούλευσε τον σύμβουλο για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, πώς να προτείνει στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Το Bloomberg ανέφερε ότι εξέτασε την ηχογραφημένη συνομιλία, αλλά δεν ανέφερε πώς απέκτησε πρόσβαση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συνομιλία μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ δεν προορίζονταν για δημοσίευση και δεν θα έπρεπε να είχαν διαρρεύσει. «Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Ουσακόφ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι η διαρροή είχε σαφώς ως στόχο να παρεμποδίσει τις συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Kommersant, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ορισμένες από τις συνομιλίες του διεξήχθησαν μέσω κρυπτογραφημένων κυβερνητικών καναλιών, τα οποία σπάνια υποκλέπτονται και διαρρέουν, εκτός εάν ένα από τα μέρη σκόπιμα το σκοπεύει.

«Υπάρχουν ορισμένες συνομιλίες στο WhatsApp που, γενικά, κάποιος θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να ακούσει», είπε ο Ουσακόφ.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε από τους συμμετέχοντες στην κλήση και είπε ότι θα θέσει το θέμα στον Γουίτκοφ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, δήλωσε ότι το ρεπορτάζ του Bloomberg σχετικά με μια τηλεφωνική συνομιλία της 29ης Οκτωβρίου μεταξύ του ιδίου και του Ουσακόφ είναι «ψεύτικο».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι ορισμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός υβριδικού πολέμου πληροφοριών που διεξάγουν οι ευρωπαϊκές χώρες εναντίον της Ρωσίας – και αποσκοπεί στην υπονόμευση των δεσμών με την Ουάσινγκτον.

Το Bloomberg δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της ρωσικής κριτικής ή για το πώς απέκτησε την ηχογραφημένη συνομιλία.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος του Κρεμλίνου της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Ουσακόφ, έβαλε τον ακόλουθο τίτλο στο άρθρο του: «Ποιος την έστησε στον Στιβ Γουίτκοφ;».

