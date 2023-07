Μόσχα – Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο: «Έσκασε» σωλήνας με καυτό νερό – Νεκροί και τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 4 άτομα σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη ενός σωλήνα ύδρευσης μεταφοράς βραστού νερού σε εμπορικό κέντρο στη δυτική Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν τόνισε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Εικόνες από βίντεο εμφανίζουν το κτίριο να έχει πλημμυρίσει.

Wow!

This is an interesting development.https://t.co/L4gaTaS1XR

— Tim White (@TWMCLtd) July 22, 2023