Μόσχα: Τρεις νεκροί από έκρηξη αυτοκινήτου, κοντά στο σημείο δολοφονίας του στρατηγού Σαρβάροφ ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου 2025 κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο Ρώσος στρατηγός Φανίλ Σαρβάροφ. Σε εξέλιξη οι έρευνες.

Μόσχα: Τρεις νεκροί από έκρηξη αυτοκινήτου, κοντά στο σημείο δολοφονίας του στρατηγού Σαρβάροφ ΒΙΝΤΕΟ
24 Δεκ. 2025 9:03
Pelop News

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο τροχονόμοι, από έκρηξη σε αυτοκίνητο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου 2025 στη νότια Μόσχα, στην οδό Yasenevaya (Γιασενεβάγια).

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές και την Ερευνητική Επιτροπή, ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε όταν αστυνομικοί προσέγγισαν ύποπτο πρόσωπο κοντά σε όχημα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη στην ίδια περιοχή όπου, δύο ημέρες νωρίτερα (22 Δεκεμβρίου), είχε δολοφονηθεί με παρόμοια έκρηξη αυτοκινήτου ο Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ (Fanil Sarvarov), επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η έκρηξη ακούστηκε γύρω στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν δυνατό κρότο. Πλάνα από τη ρωσική τηλεόραση και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την περιοχή αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, με συνεργεία διάσωσης και ερευνητές επί τόπου.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή συντριβής αεροσκάφους, νεκρός ο Αρχηγός ΓΕΣ του Λιβάνου

Η Ερευνητική Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια και παράνομη κατοχή εκρηκτικών, ενώ εξετάζονται πιθανές συνδέσεις με την προηγούμενη δολοφονία του στρατηγού Σαρβάροφ. Δεν έχουν γίνει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για την ταυτότητα του τρίτου θύματος ή για τυχόν ύποπτους.

Η περιοχή Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye, όπου βρίσκεται η οδός Yasenevaya, παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.

