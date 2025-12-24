Μόσχα: Τρεις νεκροί από έκρηξη αυτοκινήτου, κοντά στο σημείο δολοφονίας του στρατηγού Σαρβάροφ ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο τροχονόμοι, από έκρηξη σε αυτοκίνητο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου 2025 στη νότια Μόσχα, στην οδό Yasenevaya (Γιασενεβάγια).

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές και την Ερευνητική Επιτροπή, ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε όταν αστυνομικοί προσέγγισαν ύποπτο πρόσωπο κοντά σε όχημα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη στην ίδια περιοχή όπου, δύο ημέρες νωρίτερα (22 Δεκεμβρίου), είχε δολοφονηθεί με παρόμοια έκρηξη αυτοκινήτου ο Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ (Fanil Sarvarov), επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

💥#Explosion in Moscow injures two police officers The blast occurred on Yasenevaya Street, where local residents reported hearing a loud bang during the night. According to preliminary information, at least one person was initially reported injured pic.twitter.com/Uq0Y7zXKDx — News.Az (@news_az) December 24, 2025

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η έκρηξη ακούστηκε γύρω στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν δυνατό κρότο. Πλάνα από τη ρωσική τηλεόραση και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την περιοχή αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, με συνεργεία διάσωσης και ερευνητές επί τόπου.

Η Ερευνητική Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια και παράνομη κατοχή εκρηκτικών, ενώ εξετάζονται πιθανές συνδέσεις με την προηγούμενη δολοφονία του στρατηγού Σαρβάροφ. Δεν έχουν γίνει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για την ταυτότητα του τρίτου θύματος ή για τυχόν ύποπτους.

Η περιοχή Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye, όπου βρίσκεται η οδός Yasenevaya, παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.

