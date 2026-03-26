«Μου σήκωσε το καλάσνικοφ μπροστά και σταμάτησα για να κατέβει και να πάει στο ταχυδρομείο», μαρτυρία για τη ληστεία στο Λουτράκι
26 Μαρ. 2026 21:55
Στο Λουτράκι ένοπλη ληστεία έγινε σήμερα (26/03/2026) στα ΕΛΤΑ, όταν δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν με καλάσνικοφ, άρπαξαν περίπου 32.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που βρέθηκε τυχαία μπροστά στους δράστες, όλα έγιναν σχεδόν αστραπιαία. «Μου σήκωσε το καλάσνικοφ μπροστά και σταμάτησα για να κατέβει και να πάει στο ταχυδρομείο» τόνισε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ίδιος αναφέρει πως ακινητοποιήθηκε αμέσως, καθώς ο δράστης τον σημάδευε από πολύ κοντά. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα: Ο οδηγός και δύο συνεργοί που μπήκαν στο κατάστημα, αφήνοντας τις πόρτες ανοιχτές για να διαφύγουν γρήγορα.

«Ήταν ένα μαύρο ΙΧ με φιμέ τζάμια. Τρία άτομα, ο οδηγός και δύο πίσω. Δεν έκλεισαν τις πόρτες καθόλου», λέει χαρακτηριστικά.
«Ούτε πέντε λεπτά δεν κράτησε η ληστεία – πέρασαν όλα τα κόκκινα»

Ο ίδιος περιγράφει ότι η ληστεία κράτησε λιγότερο από πέντε λεπτά.

«Ούτε πέντε λεπτά δεν κράτησε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Με το που έστριψα, αυτοί βγήκαν από το αμάξι, με σταμάτησαν και μπήκαν μέσα. Εγώ βρήκα ένα κενό και έφυγα. Μετά με πέρασαν με το ΙΧ του σκοτωμού. Πέρασαν όλα τα κόκκινα φανάρια. Είδα τα μάτια τους και το μέτωπο, ήταν μελαχρινοί. Φορούσαν κουκούλες μαύρες, όλα μαύρα» καταλήγει.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της ληστείας, ενώ το κλείσιμο των καταστημάτων στην περιοχή για λίγες ώρες προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους.

