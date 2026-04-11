Ναύπακτος: Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση πέρασαν οικογενειακά το Πάσχα στην πόλη ΦΩΤΟ

Οικογενειακά και μακριά από τη φασαρία της πόλης πέρασαν και φέτος τις ημέρες του Πάσχα στη Ναύπακτο ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, έχοντας μαζί τους τις δύο κόρες τους, τη Σοφία και τη Λένια. Το ζευγάρι επέλεξε για ακόμη μία χρονιά το ξεχωριστό πασχαλινό κλίμα της πόλης, συμμετέχοντας στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η οικογένεια βρέθηκε στο ιστορικό κέντρο της Ναυπάκτου και παρακολούθησε με κατάνυξη την περιφορά των Επιταφίων, μέσα στο ιδιαίτερο σκηνικό που δημιουργεί κάθε χρόνο η πόλη αυτές τις ημέρες. Στη συνέχεια, πέρασαν και από το ενετικό λιμάνι, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής, το οποίο προσελκύει σταθερά πλήθος επισκεπτών.

Τις στιγμές αυτές μοιράστηκε και η Βασιλική Μιλλούση με τους ακολούθους της στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παρουσία της οικογένειας στη Ναύπακτο. Μέσα από τις αναρτήσεις της κατέγραψε εικόνες από τη βραδιά της Μεγάλης Παρασκευής, δίνοντας μια μικρή γεύση από το ήρεμο και οικογενειακό Πάσχα που επέλεξαν να περάσουν.

Η Ναύπακτος αποτελεί σταθερά έναν από τους προορισμούς που συγκεντρώνουν κόσμο το Πάσχα, χάρη στην ατμόσφαιρα, το ιστορικό της κέντρο και τις ιδιαίτερες εκδηλώσεις της. Σε αυτό το σκηνικό βρέθηκαν και φέτος ο Ολυμπιονίκης και η πρωταθλήτρια, επιλέγοντας να περάσουν στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής θαλπωρής μαζί με τα παιδιά τους.

