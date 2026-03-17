Νέα ένταση από την Άγκυρα: Ο Τσελίκ βάζει στο στόχαστρο τα νησιά, την Κύπρο και την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων

Νέα παρέμβαση με αιχμές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου έκανε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, Ομέρ Τσελίκ, επαναφέροντας την πάγια θέση της Άγκυρας περί «στρατιωτικοποίησης» των ελληνικών νησιών και συνδέοντας παράλληλα τη συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ με την αυξημένη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πλαίσιο αυτής της ρητορικής δεν είναι νέο, καθώς ο Τσελίκ έχει ασκήσει και στο πρόσφατο παρελθόν δημόσια κριτική στις αμυντικές επαφές Κύπρου και Ισραήλ.

Στο στόχαστρο τα νησιά και η Κύπρος

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στον Τσελίκ στο κείμενο που έστειλες, η τουρκική πλευρά θεωρεί «λανθασμένη» τη στρατιωτική ενίσχυση των νησιών του Αιγαίου, ενώ αντιμετωπίζει ως παράγοντα αποσταθεροποίησης και τη στενή συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ. Πρόκειται για μια θέση που ακολουθεί τη γνωστή τουρκική γραμμή απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, με επίκεντρο τόσο το Αιγαίο όσο και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αντίδραση και για ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή

Στην ίδια τοποθέτηση, η Άγκυρα εμφανίζεται να στέλνει μήνυμα και προς τις ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζοντας δυσφορία για ενδεχόμενη αποστολή πλοίων ή αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας τους στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Η τουρκική πλευρά έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει την ΕΕ να αποφεύγει κινήσεις που, κατά την εκτίμησή της, ενισχύουν τη μία πλευρά στο κυπριακό ή επιβαρύνουν το κλίμα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σκληρή φρασεολογία με σταθερό διπλωματικό υπόβαθρο

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Τσελίκ εντάσσεται σε ένα σταθερό μοτίβο της τουρκικής διπλωματικής και πολιτικής ρητορικής, όπου η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιάζονται ως πλευρές που, με τις αμυντικές τους επιλογές και τις περιφερειακές τους συνεργασίες, επιβαρύνουν το περιβάλλον ασφαλείας της περιοχής. Παράλληλα, η Άγκυρα επιδιώκει να εμφανίζεται ως δύναμη που αντιδρά σε κινήσεις τρίτων και όχι ως μέρος της κλιμάκωσης, παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει συγκρουστεί πολλές φορές με την ΕΕ και τη Λευκωσία για ζητήματα κυριαρχίας και περιφερειακής παρουσίας.

Το σημείο προσοχής

Δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω από ανοιχτά προσβάσιμη πρωτογενή πηγή όλες τις ακριβείς φράσεις που παρατίθενται στο ελληνικό κείμενο, όμως η ουσία τους συμβαδίζει με τις γνωστές δημόσιες θέσεις του Τσελίκ και της Άγκυρας για τα νησιά, την Κύπρο, το Ισραήλ και την ευρωπαϊκή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό, δημοσιογραφικά, το ασφαλέστερο είναι το θέμα να αποδίδεται ως νέα τουρκική κριτική και κλιμάκωση της ρητορικής, χωρίς να παρουσιάζονται μη επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες ως πλήρως διασταυρωμένες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



