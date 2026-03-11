Ο Ακύλας παίζει σε δικό του videogame στο νέο κλιπ του «Ferto» για τη Eurovision

Το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό της Eurovision απέκτησε εικόνα, με τον Ακύλα να περνά από την πραγματικότητα σε ένα σύμπαν που θυμίζει videogame και να δίνει στο «Ferto» ακόμη πιο σύγχρονο παλμό.

11 Μαρ. 2026 12:17
Pelop News

Στη δημοσιότητα δόθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto», του τραγουδιού με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το βίντεο είναι ήδη διαθέσιμο μέσα από το ERTFLIX και το επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, προσφέροντας την πρώτη ολοκληρωμένη οπτική ταυτότητα του τραγουδιού λίγο πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή του διαδρομή.

Με σύγχρονη αισθητική, γρήγορο μοντάζ και έντονο ρυθμό, το βιντεοκλίπ επιχειρεί να μεταφέρει στην εικόνα την ενέργεια του «Ferto». Το αποτέλεσμα κινείται ανάμεσα στο συναίσθημα και το χιούμορ, χτίζοντας μια αφήγηση που παρακολουθείται εύκολα και κρατά το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ίδιος ο Ακύλας, ο οποίος δεν εμφανίζεται απλώς μέσα σε ένα μουσικό βίντεο, αλλά μετατρέπεται σε χαρακτήρα ενός ψηφιακού κόσμου που θυμίζει videogame.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jim Georgantis, ενώ τα visual effects ανέλαβε ο San Tierrez, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει ποπ αισθητική και σύγχρονη ψηφιακή εικόνα.

Το «Ferto» φέρει τις υπογραφές των Ακύλα, papatanice και TEO.x3 στη μουσική, ενώ τους στίχους έγραψαν ο Ορφέας Νόνης και ο Ακύλας. Για τους δημιουργούς του, το τραγούδι αποτελεί μια έντονα προσωπική κατάθεση, που αγγίζει τη διαδρομή από τη στέρηση στην επιτυχία και φωτίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στις βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου και στην επιθυμία για συνεχή απόκτηση.

Πίσω από τον δυναμικό του ήχο, το «Ferto» μιλά για την απληστία, τη λαχτάρα για περισσότερα, αλλά και για τη σημασία της ευγνωμοσύνης. Στρέφεται επίσης στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές, όταν ακόμη δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο.

Παράλληλα, λειτουργεί και ως αφιέρωση στους γονείς που, παρά τα εμπόδια, συνεχίζουν να προσφέρουν στήριξη, φροντίδα και ελπίδα, αλλά και στα παιδιά που μεγαλώνουν με την ανάγκη να τους το ανταποδώσουν.

Ο Ακύλας θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

