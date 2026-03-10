«Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague», η αποκάλυψη της Marca

Σύμφωνα με τη ισπανική εφημερίδα θα πρέπει να πληρώσουν για να μπουν στη διοργάνωση ποσό το οποίο κυμαίνεται από 40 μέχρι 75 εκατομμύρια ευρώ

«Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague», η αποκάλυψη της Marca
10 Μαρ. 2026 23:39
Pelop News

Μόλις μερικές ημέρες μετά την αλλαγή σκυτάλης στη EuroLeague, η ισπανική «MARCA» αποκάλυψε ότι τουλάχιστον έξι ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλάνου επέκτασης και μετατροπής της λίγκας σε σύστημα franchises.

«Η εθνική γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ. «Πάντα εκεί ήταν security», συγκλονιστική μαρτυρία από την Ελληνίδα προπονήτρια του Ιράν, Ελένη Καπογιάννη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η JB Capital Markets αξιολογεί την αξία των αδειών που έχουν σήμερα οι μέτοχοι της EuroLeague, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 50 και 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ποσό αυτό αναμένεται να πολλαπλασιαστεί όταν η διοργάνωση ολοκληρώσει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές άδειες στα νέα franchises, δημιουργώντας μεγαλύτερη οικονομική αξία για τους ιδιοκτήτες.

Οι ομάδες που ενδιαφέρονται κι ο ΠΑΟΚ του Μυστακίδη

Μεταξύ των ομάδων που έχουν δείξει ενδιαφέρον να μπουν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι και ο ΠΑΟΚ.

Για να γίνουν μόνιμα μέλη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν ποσό μεταξύ 40 και 75 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη νέα δομή.

Αντίθετα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της EuroLeague, που διαθέτουν ήδη συμβόλαιο, δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν επιπλέον χρηματικά ποσά κατά τη μετατροπή σε franchises.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα όλων των οργανισμών, παρέχοντας ταυτόχρονα χρηματοδότηση για ανακαινίσεις γηπέδων και ενίσχυση των υποδομών τους.

Στόχος της EuroLeague είναι μέσα στην επόμενη τριετία, να επεκτείνει τη διοργάνωση έως τις 24 ομάδες, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Τι πρέπει να τρώμε για να λειτουργεί σωστά το έντερο μας, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται
23:39 «Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague», η αποκάλυψη της Marca
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
21:50 «Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»
21:40 Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
21:20 Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα
21:10 Λευκός Οίκος: Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει πλοίο μέσω του στενού του Ορμούζ
21:00 Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας
20:50 Παρθενάκης στον peloponnisos FM: «Το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης βρήκε την χαμένη αίγλη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ