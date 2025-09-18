Οι Μακρόν στο δικαστήριο για να αποδείξουν ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε …γυναίκα

Μια πραγματικά περίεργη υπόθεση εμπλέκεται ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, οι οποίοι ετοιμάζονται να καταθέσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν είναι γυναίκα, βάζοντας έτσι οριστικό τέλος στις φήμες και στις θεωρίες συνωμοσίας.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του ζεύγους μιλώντας σε podcast του BBC, Τομ Κλερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ, θα προσκομίσουν τα έγγραφα στο πλαίσιο της αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση που έχουν καταθέσει εις βάρος της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς, η οποία διακινεί θεωρίες ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας. Όπως υπενθυμίζει το βρετανικό δίκτυο, οι δικηγόροι της κ. Όουενς έχουν καταθέσει αίτημα απόρριψης της αγωγής.

Μιλώντας στο podcast «Fame Under Fire», ο δικηγόρος του ζεύγους στην υπόθεση είπε ότι η Μπριζίτ Μακρόν θεωρεί τους εν λόγω ισχυρισμούς «απίστευτα ενοχλητικούς» και πως όσα λέγονται «αποσπούν την προσοχή» του Γάλλου προέδρου.

«Δεν υπονοώ ότι αυτή η υπόθεση τον έχει αποσυντονίσει. Αλλά όπως θα συνέβαινε με οποιονδήποτε προσπαθεί να συνδυάσει καριέρα και οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, σε επηρεάζει. Δεν είναι άτρωτος απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις επειδή είναι πρόεδρος μιας χώρας».

Ο κ. Κλερ ανέφερε ότι θα υπάρξει «μαρτυρία εμπειρογνώμονα που θα είναι επιστημονικής φύσης». Αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή, τόνισε ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς «τόσο γενικά όσο και ειδικά».

Ερωτηθείς εάν οι Μακρόν σκοπεύουν να προσκομίσουν φωτογραφίες της Μπριζίτ όταν ήταν έγκυος και στιγμιότυπα από την ανατροφή των παιδιών της, ο κ. Κλερ είπε ότι αυτό το υλικό υπάρχει και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, όπου υπάρχουν κανόνες για αυτού του είδους τις διαδικασίες.

Τι δηλώνει η Κάντας Όουενς

Η Όουενς, πρώην σχολιάστρια για το συντηρητικό αμερικανικό μέσο Daily Wire, με εκατομμύρια followers στα social media, έχει επανειλημμένα ισχυριστεί δημόσια ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άνδρας. Τον Μάρτιο του 2024, ισχυρίστηκε ότι «θα πόνταρε την επαγγελματική της υπόληψη» σε αυτήν της την πεποίθηση.

Οι ισχυρισμοί για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν πρωτεμφανίστηκαν σε περιθωριακές διαδικτυακές ομάδες αρκετά χρόνια νωρίτερα, κυρίως μέσω ενός βίντεο στο YouTube το 2021 από τις Γαλλίδες μπλόγκερς Αμαντίν Ροΐ και Νατάσα Ρέι.

Οι Μακρόν αρχικά κέρδισαν μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των δύο γυναικών το 2024, ωστόσο η απόφαση αυτή ανετράπη σε έφεση το 2025, για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και όχι βάσει της αλήθειας του ισχυρισμού.

Οι Μακρόν προσέφυγαν κατά της απόφασης. Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή κατά της Όουενς στις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας ότι «αγνόησε όλα τα αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούσαν τον ισχυρισμό της, προκειμένου να προωθήσει γνωστές θεωρίες συνωμοσίας και συκοφάντες».

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match γιατί επέλεξε με τη σύζυγό του να ακολουθήσουν τη νομική οδό, τονίζοντας ότι αισθάνθηκαν πως έπρεπε να υπερασπιστούν την τιμή τους απέναντι στις ανοησίες που ακούγονται.

Με τη νέα τους προσφυγή στις ΗΠΑ, οι Μακρόν επιδιώκουν να δώσουν οριστικό τέλος στη συκοφαντική εκστρατεία.

