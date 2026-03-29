Ολοκληρώνεται το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ και βλέμμα στις εκλογές

Στο επίκεντρο οι εσωκομματικές ισορροπίες και η επόμενη μέρα – Ξεκινά η προεκλογική προετοιμασία

29 Μαρ. 2026 10:00
Pelop News

«Αυλαία» ρίχνει σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το οποίο διεξάγεται από την Παρασκευή στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο.

Το βασικό πολιτικό μήνυμα που προέκυψε από τις εργασίες είναι το ξεκάθαρο «όχι» σε ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, θέση που διατύπωσε με σαφήνεια ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης και επανέλαβαν κορυφαία στελέχη από το βήμα της Ολομέλειας.

Αλλαγές στο καταστατικό και ενιαία μορφή

Στα σημαντικά συμπεράσματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στο καταστατικό, με βασικό στοιχείο την ενιαιοποίηση του κόμματος. Παρότι διατηρείται η ονομασία «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», η νέα δομή στοχεύει –μεταξύ άλλων– στη δυνατότητα αξιοποίησης του εκλογικού μπόνους για το πρώτο κόμμα, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος της εκλογικής πρωτιάς.

Κρίσιμη η τελευταία ημέρα

Η τελευταία ημέρα του συνεδρίου συγκεντρώνει παραδοσιακά το μεγαλύτερο εσωκομματικό ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύονται τα νέα δεδομένα στο εσωτερικό του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, αλλά και στους διαδρόμους του συνεδριακού χώρου, κορυφώνεται η κινητικότητα των υποψηφίων για τη νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα εκλεγούν εντός της ημέρας.

Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο απολογισμός των αποτελεσμάτων, με το βλέμμα στραμμένο στους νέους συσχετισμούς δυνάμεων, αλλά και στην επιλογή του επόμενου γραμματέα του κόμματος.

Από το συνέδριο στην κάλπη

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η Χαριλάου Τρικούπη εισέρχεται σε τροχιά προεκλογικής προετοιμασίας, ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: ενότητα, διεύρυνση και συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου το κόμμα να καταφέρει να πείσει τους πολίτες ότι αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Στην ηγεσία του κόμματος αναγνωρίζουν ότι η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Όπως επισημαίνεται, η ενίσχυση του κόμματος δεν μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα φθοράς των αντιπάλων, αλλά μέσα από την οικοδόμηση μιας ισχυρής πολιτικής πρότασης.

Επόμενος σταθμός: Βουλή

Το επόμενο σημαντικό πολιτικό ραντεβού για τον Νίκος Ανδρουλάκης είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το Κράτος Δικαίου.

Η συζήτηση, την οποία προκάλεσε ο ίδιος, αναμένεται να επικεντρωθεί –μεταξύ άλλων– στην υπόθεση των υποκλοπών, με την ηγεσία του κόμματος να επιδιώκει να αναδείξει τις πολιτικές ευθύνες και την ανάγκη θεσμικής θωράκισης της χώρας.

