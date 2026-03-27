Παιχνίδι, πασχαλινά αυγά και προσφορά στα Ψηλά Αλώνια – Δράση αλληλεγγύης από το ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε

Μια πασχαλινή δράση με παιχνίδι, κυνήγι αυγών και κοινωνικό μήνυμα ετοιμάζει για την Κυριακή το ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε στην Πάτρα. Η πρωτοβουλία συνδυάζει τη χαρά της συμμετοχής με τη στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη, μέσα από τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης.

27 Μαρ. 2026 13:36
Pelop News

Μια ξεχωριστή πασχαλινή δράση αλληλεγγύης διοργανώνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 η Ομάδα Αλληλεγγύης του συλλόγου ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε, καλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι – κυνήγι πασχαλινών αυγών με ομαδικές δοκιμασίες και εορταστική διάθεση στα Ψηλά Αλώνια.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από τον χώρο του συλλόγου ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε, όπου οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το καλαθάκι τους και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς τα Ψηλά Αλώνια για το παιχνίδι.

Πίσω από τη γιορτινή αυτή πρωτοβουλία βρίσκεται ένας ουσιαστικός στόχος, καθώς μέσα από τη δράση θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση οικογενειών που χρειάζονται στήριξη.

Στο πλαίσιο της συλλογής, οι διοργανωτές καλούν όσους συμμετάσχουν να προσφέρουν δωροεπιταγές από σούπερ μάρκετ, τρόφιμα μακράς διάρκειας, πάνες σε μεγέθη 1, 2, 3 και 4, βρεφικά γάλατα, φρουτόκρεμες, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής.

Η συμμετοχή προϋποθέτει εγγραφή, με μία δήλωση ανά ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από έως πέντε άτομα, ενώ συνολικά υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για 20 ομάδες.

Στη δράση συμμετέχουν ως χορηγοί δώρων το ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε, το Loukoumam και το Symetriko Cafe.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6988698291.

