Παραδοχή της Μαντόνα για πλαστική επέμβαση – ΦΩΤΟ

Δύο εβδομάδες μετά την εμφάνιση της Μαντόνα, στα Grammy που σχολιάστηκε πολύ αρνητικά καθώς ήταν αγνώριστη και πρησμένη η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία της γράφοντας στη λεζάντα: «Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα που το πρήξιμο από το χειρουργείο έχει υποχωρήσει. Lol».

Ωστόσο δεν διευκρίνισε τι είδους επέμβαση έκανε.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023