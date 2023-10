Παρίσι: Δέχεται επίθεση από κοριούς – Έχουν κατακλύσει τρένα, λεωφορεία, ξενοδοχεία, σινεμά – ΒΙΝΤΕΟ

Το Παρίσι δέχεται επίθεση από κοριούς! Οι αξιωματούχοι της πόλης εργάζονται πυρετωδώς για την αντιμετώπιση του προβλήματος μετά από πολυάριθμες θεάσεις των εντόμων που έχουν κατακλύσει τη γαλλική πρωτεύουσα που σε λίγους μήνες θα υποδεχθεί του Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

«Κανείς δεν είναι ασφαλής», έγραψε ο αντιδήμαρχος του Παρισιού Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ την Παρασκευή στο X. Ζήτησε «συντονισμένα μέτρα» μεταξύ των υγειονομικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων, και προηγουμένως ζήτησε από την πρωθυπουργό Ελίζαμπεθ Μπορν να διοργανώσει μια διάσκεψη για την καταπολέμηση των εντόμων.

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Clement Beaune είπε επίσης ότι θα συναντηθεί με τις εταιρείες μεταφορών για να συζητήσουν το θέμα αυτή την εβδομάδα, με στόχο να «καθησυχάσει και να προστατεύσει».

Τα βίντεο στα social media φαίνεται να δείχνουν τα έντομα, τα οποία τρέφονται με αίμα ανθρώπων και ζώων, να βρίσκονται παντού: από τα τρένα υψηλής ταχύτητας, μέχρι τα λεωφορεία, τις κινηματογραφικές αίθουσες αλλά και το διεθνές αεροδρόμιο Charles de Gaulle.

Το Παρίσι βρίσκεται σε ρυθμούς προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, με τον δήμαρχο της πόλης να λέει ότι δεν αποτελούν απειλή για τους αγώνες, σύμφωνα με το CNN.

