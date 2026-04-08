Πάσχα: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων για τα νησιά, αυξημένη η κίνηση,ΦΩΤΟ

Πλέον Αυξημένη εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, καθώς κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα.

Στο Λιμάνι Πειραιά και την πύλη της Τζελέπη, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται στους 12.349. Παράλληλα, στην περιοχή του Αργοσαρωνικού καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα, με 15 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) και ακόμη 15 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων (Ε/Γ-Υ/Γ), εξυπηρετώντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Από το Λιμάνι Ραφήνας, που αποτελεί βασική πύλη προς τις Κυκλάδες, εκτελούνται 10 δρομολόγια, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 4.449 ατόμων.

Την ίδια ώρα, στο Λιμάνι Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 7 αναχωρήσεις πλοίων, με 1.642 επιβάτες να επιλέγουν το συγκεκριμένο λιμάνι για τη μετακίνησή τους.

Συνολικά, η επιβατική κίνηση από τα τρία λιμάνια ξεπερνά τους 18.400 ταξιδιώτες, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη κινητικότητα της πασχαλινής περιόδου και την ισχυρή ζήτηση για ακτοπλοϊκά ταξίδια προς τα νησιά.

Eπιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια στιγμή η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από οδηγούς οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Η διαδικασία επιστροφής ξεκίνησε επίσημα, χθες 7 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων στην οδό Λιοσίων 22 (Ισόγειο), μεταξύ 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



