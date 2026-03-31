Με συντονισμένες παρεμβάσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και καύσιμα ενόψει της πασχαλινής αγοράς, καθώς οι διεθνείς πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταφέρονται ήδη στις τιμές. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα τρόφιμα, τα καύσιμα και η συνολική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, με το οικονομικό επιτελείο να δίνει βάρος στους ελέγχους και στην άμεση εφαρμογή των μέτρων.

Η βασική γραμμή της παρέμβασης είναι διπλή: από τη μία, αυστηρότερη εποπτεία στην αγορά και, από την άλλη, μέτρα στήριξης για να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Σύμφωνα με το Reuters, από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τα καύσιμα, ενώ ήδη εφαρμόζεται για τρεις μήνες πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για πρατήρια και σούπερ μάρκετ, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Για τα πρατήρια, το ανώτατο περιθώριο έχει οριστεί στα 12 λεπτά ανά λίτρο πάνω από τη χονδρική τιμή για βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ για τα σούπερ μάρκετ προβλέπονται βαριά πρόστιμα εάν ξεπερνούν το μέσο περιθώριο κέρδους του 2025.

Εντατικοί έλεγχοι πριν από το Πάσχα

Το βάρος πέφτει τώρα στην εφαρμογή. Οι έλεγχοι εντείνονται σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά είδη, με στόχο να φανεί αν οι αυξήσεις δικαιολογούνται από το κόστος ή αν υπάρχουν περιπτώσεις υπερβολικής επιβάρυνσης στην πορεία από τη χονδρική στη λιανική. Η εικόνα είναι ήδη πιεσμένη, ειδικά σε κατηγορίες που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν στο πασχαλινό τραπέζι.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι τον Φεβρουάριο του 2026 οι τιμές τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση, ενώ οι αυξήσεις καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στο μοσχάρι, στο αρνί και κατσίκι, στα φρούτα και στα λαχανικά. Συνολικά, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση.

Στην αγορά εκτιμούν ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι θα κινηθεί λίγο υψηλότερα από πέρυσι, ιδιαίτερα στα αμνοερίφια και στο μοσχάρι, όπου η πίεση ξεκινά σε μεγάλο βαθμό από τη χονδρική και τις τιμές εισαγωγής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί από το κατά πόσο θα μπορέσουν να συγκρατήσουν τις μετακυλίσεις κόστους στον τελικό καταναλωτή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

