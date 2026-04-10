Πάτρα- Αγία Ειρήνη: Ένας Επιτάφιος «κέντημα» ΦΩΤΟ

Δείτε τον μοναδικό στολισμό του Επιταφίου στην Αγία Ειρήνη Ριγανοκάμπου

10 Απρ. 2026 10:17
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, ο Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου στόλισε και φέτος έναν επιβλητικό Επιτάφιο.

Τον κεντρικό επιτάφιο του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου στόλισε και φιλοτέχνησε αφιλοκερδώς όπως κάθε χρόνο, ο εκκλησιαστικός επίτροπος του ναού κ. Αλέξιος Λυκουργιώτης, με ιδιαιτέρως ξεχωριστά και εντυπωσιακά άνθη, όπως: Ορχιδέες, ανθούρια και Σιμπίντιουμ (sibintium).

Τον στολισμό του Επιταφίου της περιφοράς ανέλαβαν τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων της ενορίας, ενώ για τον ευρύτερο στολισμό του Ναού αλλά και για την αγορά των υπόλοιπων λουλουδιών μερίμνησαν κυρίως οι οικογένειες Βασιλείου και Βασιλικής Χριστοπούλου και πλήθος ενοριτών.

Στεφάνια επίσης έφεραν οι οικογένειες: Κοτρώνη Γεωργίου, Διακοβασίλη Χρυσούλας, Αντωνόπουλου Θεοφάνη, Αποστολόπουλου Γεωργίου, Καβαλάρη Δημητρίου, Θερμού Ζωής, Θερμού Αικατερίνης, Νικολάου Θεμελή, Μυρσίνης Δημητρίου, Βασιλείου Τομαρά και Σπυριδούλας Τζόλα.

