Πάτρα: Με συγκίνηση η περιφορά του Επιταφίου στο Κωνσταντοπούλειο ΦΩΤΟ

10 Απρ. 2026 19:58
Pelop News

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο της Πάτρας, στο πλαίσιο των ιερών ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος που τελέστηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι ηλικιωμένοι μαζί με μέλη των οικογενειών τους, τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της δομής, καθώς και αρκετούς επισκέπτες συμμετείχαν στο κορυφαίο πένθιμο γεγονός της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο ανθοστόλιστος Επιτάφιος περιφέρθηκε στους χώρους του Οίκου Ευγηρείας, ενώ ακούστηκαν τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης, πίστης και ελπίδας.

Σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος οι ηλικιωμένοι μέσα από τις Ακολουθίες που τελέστηκαν βίωσαν πνευματική δύναμη και παρηγοριά, ενώ το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα παρακολουθήσουν την Αναστάσιμη λειτουργία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ