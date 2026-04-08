Πάτρα: Το πρόγραμμα περιφοράς των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια
Το πρόγραμμα περιφοράς των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Πάτρας για τη Μ. Παρασκευή. Οι ώρες για το Α’ και Β’ Κοιμητήριο τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι ισχύει για την είσοδο οχημάτων.
Από τη Γενική Διεύθυνση Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την περιφορά των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια της πόλης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Τμήμα Κοιμητηρίων και Αποτέφρωσης, οι ώρες προσέλευσης έχουν καθοριστεί ως εξής:
-
Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Άγιος Μηνάς): Η περιφορά θα ξεκινήσει στις 4:15 μ.μ.
-
Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Ανθούπολη): Η περιφορά θα ξεκινήσει στις 6:30 μ.μ.
Για την ομαλή διεξαγωγή των τελετών και τη διευκόλυνση των πολιτών, ο Δήμος ενημερώνει ότι θα τεθούν σε ισχύ ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα εντός των κοιμητηρίων. Συγκεκριμένα, από τις 1:30 μ.μ. έως και την ολοκλήρωση της Περιφοράς των Επιταφίων, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η παραμονή οποιουδήποτε οχήματος μέσα στους χώρους των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News