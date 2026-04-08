Πάτρα: Το πρόγραμμα περιφοράς των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια

Από τη Γενική Διεύθυνση Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την περιφορά των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια της πόλης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Τμήμα Κοιμητηρίων και Αποτέφρωσης, οι ώρες προσέλευσης έχουν καθοριστεί ως εξής:

Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Άγιος Μηνάς): Η περιφορά θα ξεκινήσει στις 4:15 μ.μ.

Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Ανθούπολη): Η περιφορά θα ξεκινήσει στις 6:30 μ.μ.

Για την ομαλή διεξαγωγή των τελετών και τη διευκόλυνση των πολιτών, ο Δήμος ενημερώνει ότι θα τεθούν σε ισχύ ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα εντός των κοιμητηρίων. Συγκεκριμένα, από τις 1:30 μ.μ. έως και την ολοκλήρωση της Περιφοράς των Επιταφίων, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η παραμονή οποιουδήποτε οχήματος μέσα στους χώρους των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

