Πατρών-Πύργου: Τροχαίο με τρεις στο νοσοκομείο! ΦΩΤΟ

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά

08 Νοέ. 2025 19:47
Pelop News

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο συνέβη στην ΕΟ Πατρών Πύργου, στην επικίνδυνη διασταύρωση Παλαιοχωρίου – Σαβαλίων.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Στο σημείο υπήρξε επέμβαση του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμαλιάδας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών ενώ προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ήλιδας.

