Πιο αλμυρός ο μπακαλιάρος στο τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Οι τιμές κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το είδος και τη μορφή (φρέσκος, κατεψυγμένος, φιλέτο ή με κόκκαλο).

22 Μαρ. 2026 14:12
Εθνική εορτή έρχεται, η οποία είναι συνυφασμένη για πολλούς και πολλές με σκορδαλιά μπακαλιάρο! Η τιμή του μπακαλιάρου φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθιστώντας το παραδοσιακό τραπέζι πιο «τσουχτερό» για τους καταναλωτές σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Ο μπακαλιάρος είναι συνδεδεμένος με την εθνική εορτή και την ελληνική παράδοση, καθώς η κατανάλωσή του την ημέρα αυτή αποτελεί μέρος του εορταστικού εθίμου.

Συγκεκριμένα, οι τιμές στη Βαρβάκειο Αγορά, μια από τις μεγαλύτερες αγορές ψαριών της Αθήνας, διαμορφώνονται ως εξής: ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο κοστίζει περίπου 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο μπακαλιάρου φτάνει έως και 27 ευρώ το κιλό, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά είδη ψαριού για την περίοδο αυτή.

Το λινγκ, που ανήκει στην ίδια κατηγορία ψαριών, πωλείται πιο οικονομικά, περίπου 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος κυμαίνεται γύρω στα 14 ευρώ το κιλό, προσφέροντας μια πιο προσιτή λύση για όσους θέλουν να κρατήσουν το κόστος χαμηλότερο.

Υπάρχουν ακόμη πιο οικονομικές επιλογές, όπως τα ντόπια μπακαλιαράκια, τα οποία κοστίζουν περίπου 10 ευρώ το κιλό, και ο βακαλάος πόλοκ, με μόλις 5 ευρώ το κιλό.

Αυτές οι επιλογές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για οικογένειες που θέλουν να σεβαστούν την παράδοση, χωρίς να υπερβαίνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Συνολικά, οι τιμές του μπακαλιάρου για την 25η Μαρτίου κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το είδος και τη μορφή (φρέσκος, κατεψυγμένος, φιλέτο ή με κόκκαλο).

