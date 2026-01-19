Πληρωμές από σήμερα 19 έως 23/1 από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής επιδομάτων από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Πληρωμές από σήμερα 19 έως 23/1 από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
19 Ιαν. 2026 8:38
Pelop News

Από σήμερα Δευτέρα 19/01/2026 έως 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

-Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

-Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

