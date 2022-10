Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο – Πληροφορίες για επιθέσεις και στο Χάρκοβο ΒΙΝΤΕΟ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο, το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, ενώ περιφερειακές Αρχές στη βόρεια, ανατολική και κεντρική Ουκρανία ανέφεραν επίσης πυραυλικές επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν καταστροφές ή θύματα ενώ άγνωστη παραμένει και η αιτία των εκρήξεων.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι καπνός φαινόταν να υψώνεται πάνω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent «περίπου 7-8 εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο και την περιφέρεια το πρωί της Δευτέρας».

⚡️Several explosions heard in Kyiv.

Around 7-8 explosions were heard in Kyiv and Kyiv Oblast early on Oct. 31. The cause of the explosions is currently unknown.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 31, 2022