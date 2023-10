Πόλεμος στο Ισραήλ: Σχεδόν 5.000 έφεδροι φεύγουν από την Ελλάδα για το Τελ Αβίβ

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα προγραμματίζει να στείλει αεροπλάνα στη χώρα μας ώστε οι ισραηλινοί έφεδροι που ζουν εδώ να στρατευθούν και να πολεμήσουν κατά της Χαμάς στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα έχει προγραμματίσει γύρω στις 20 πτήσεις από την Αθήνα στο Τελ Αβίβ, οι οποίες θα μεταφέρουν σχεδόν 5.000 εφέδρους στη χώρα ώστε να παρουσιαστούν στον στρατό και να πολεμήσουν κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιστράτευση των εφέδρων του ισραηλινού στρατού έχει ξεκινήσει από χθες Σάββατο (7.10.2023), από την πρώτη στιγμή που η ομοβροντία ρουκετών της Χαμάς κατά του Ισραήλ συνεχίστηκε με εισβολή των ισλαμιστών στα ισραηλινά εδάφη.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πούλμαν γεμάτα εφέδρους να φτάνουν στις στρατιωτικές βάσεις και στα πεδία μάχης, προκειμένου να ενισχυθούν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στον πόλεμο κατά της Χαμάς, για τον οποίο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι «θα έχει διάρκεια αλλά θα νικήσουμε».

Περισσότεροι από 480 Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι νεκροί – Συνεχίστηκαν και μες στη νύχτα οι εχθροπραξίες

Στην αντεπίθεση έχει περάσει ο ισραηλινός στρατός, την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σφυροκοπώντας τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τη Γάζα. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν (βορειοανατολικά).

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για 232 νεκρούς και περισσότερους από 1.700 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο. Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε ερειπωμένα και ασφυκτικά γεμάτα νοσοκομεία, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό.

Αιματηρές συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν με πέτρες σε ισραηλινούς στρατιώτες. Τέσσερις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας 13χρονος, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών.

