Που θα δείτε το Ατρόμητος-Πανσερραϊκός και τις άλλες μάχες σε La Liga

Μάχη στην Stoiximan Super League και σπουδαίες αναμετρήσεις σε La Liga, Serie A, FA Cup και Primeira Liga περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας (16/2). Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ματς για τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, La Liga, Serie A, για το Κύπελλο Αγγλίας, αλλά και ένα ματς για την Stoiximan Super League περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας (16/2).

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

18:00 Super League Ατρόμητος – Πανσερραϊκός / Novasports Prime

21:30 Ποδόσφαιρο Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Μάλαγα / Novasports Start

21:30 FA Cup Μάκλσφιλντ – Μπρέντφορντ / COSMOTE Sport 1HD

21:45 Serie A Κάλιαρι – Λέτσε / COSMOTE Sport 2HD

22:00 La Liga Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα / Novasports Prime

22:00 Championship Κόβεντρι – Μίντλεσμπρο / COSMOTE Sport 3HD

22:15 Liga Portugal Ρίο Άβε – Μορεϊρένσε / COSMOTE Sport 9HD

