Που θα δείτε το Ατρόμητος-Πανσερραϊκός και τις άλλες μάχες σε La Liga
Μάχη στην Stoiximan Super League και σπουδαίες αναμετρήσεις σε La Liga, Serie A, FA Cup και Primeira Liga περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας (16/2). Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.
Ματς για τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, La Liga, Serie A, για το Κύπελλο Αγγλίας, αλλά και ένα ματς για την Stoiximan Super League περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας (16/2).
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
18:00 Super League Ατρόμητος – Πανσερραϊκός / Novasports Prime
21:30 Ποδόσφαιρο Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Μάλαγα / Novasports Start
21:30 FA Cup Μάκλσφιλντ – Μπρέντφορντ / COSMOTE Sport 1HD
21:45 Serie A Κάλιαρι – Λέτσε / COSMOTE Sport 2HD
22:00 La Liga Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα / Novasports Prime
22:00 Championship Κόβεντρι – Μίντλεσμπρο / COSMOTE Sport 3HD
22:15 Liga Portugal Ρίο Άβε – Μορεϊρένσε / COSMOTE Sport 9HD
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News