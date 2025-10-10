Πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την ημισέληνο και το αστέρι πάνω από το FIR Λευκωσίας

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar AKINCI της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς σχεδίασε στον αέρα την τουρκική σημαία με την ημισέληνο και το αστέρι πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο, εντός του FIR Λευκωσίας.

Η πτήση του UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) καταγράφηκε από πλατφόρμες ανοιχτής παρακολούθησης πτήσεων, οι οποίες έδειξαν τη διαδρομή του drone να σχηματίζει με ακρίβεια τα σύμβολα της τουρκικής σημαίας νοτιοανατολικά της Κύπρου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η ενέργεια παρουσιάστηκε ως «πατριωτικός φόρος τιμής» και πραγματοποιήθηκε σε χρονική συγκυρία που συμπίπτει με τις διπλωματικές διεργασίες για την εκεχειρία στη Γάζα.

Η κίνηση ωστόσο προκάλεσε έντονη ενόχληση στη Λευκωσία, καθώς θεωρείται σαφής παραβίαση του FIR και επίδειξη ισχύος σε μια ευαίσθητη γεωπολιτική στιγμή για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



