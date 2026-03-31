Πεζεσκιάν: «Θέλουμε τέλος στον πόλεμο με εγγυήσεις» – Πρωτοβουλία ειρήνης από Κίνα και Πακιστάν:

Σε μια κρίσιμη καμπή για τη γεωπολιτική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξέφρασε τη βούληση της Τεχεράνης για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, η οποία διανύει ήδη την πέμπτη εβδομάδα της. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Ιρανός ηγέτης έθεσε ως απαράβατο όρο τη λήψη ισχυρών εγγυήσεων που θα αποτρέψουν οποιαδήποτε μελλοντική επανάληψη επιθέσεων κατά του ιρανικού εδάφους.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ προς συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ: «Αν θέλετε πετρέλαιο, πάρτε το μόνοι σας»

Την ίδια στιγμή, η ρητορική της Τεχεράνης σκληραίνει όσον αφορά την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Ιρανός διπλωμάτης Αλί Ρεζά Εναγιατί επισήμανε ότι το αίτημα για αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων και το κλείσιμο των βάσεών τους δεν αποτελεί πλέον θέμα-ταμπού, αλλά κεντρικό δίλημμα ασφαλείας για ολόκληρη την περιοχή.

Η παρέμβαση Κίνας και Πακιστάν

Παράλληλα, Κίνα και Πακιστάν απηύθυναν κοινή έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση, παρουσιάζοντας μια πρωτοβουλία πέντε σημείων για την αποκατάσταση της ειρήνης. Οι δύο χώρες ζητούν:

Άμεση κατάπαυση του πυρός.

Τερματισμό των επιθέσεων κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών.

Διασφάλιση των θαλάσσιων οδών, με έμφαση στο Στενό του Ορμούζ .

Προστασία των παγκόσμιων ενεργειακών και εμπορικών ροών.

Επιστροφή στη διπλωματική οδό και έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί την κρισιμότερη αρτηρία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Οι διαταραχές που έχουν προκληθεί από τις εχθροπραξίες έχουν σημάνει συναγερμό στο Πεκίνο και το Ισλαμαμπάντ, καθώς η αστάθεια στις θαλάσσιες μεταφορές απειλεί την παγκόσμια οικονομική ισορροπία. Η πρωτοβουλία των δύο χωρών στοχεύει στην ταχεία αποκατάσταση της κανονικότητας, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη στον Κόλπο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παγκόσμια ασφάλεια.

