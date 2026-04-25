Ο φοβερός και τρομερός πιτσιρικάς, Ραφαήλ Παγώνης, κατέκτησε το U16 Memorial Nacho Juncosa στη Βαρκελώνη επικρατώντας στον τελικό με 2-1 σετ (6-4, 6-7(4), 6-2) του Ράφα Γκαρθία Ντομενέκ.

Σε έναν χορταστικό τελικό ανάμεσα στον Έλληνα Νο.1 και τον Ράφα Γκαρθία Ντομενέκ, Νο.2 του ταμπλό, οι δύο νεαροί χρειάστηκαν τρία σετ για να λύσουν της διαφορές τους.

Ο Παγώνης κατέκτησε το πρώτο (6-4) και το τρίτο (6-2), ενώ έχασε το δεύτερο, που ήταν και το μοναδικό που απώλεσε σε όλο το τουρνουά, στο tie break.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος του τη φετινή σεζόν και 27ος συνολικά στην καριέρα του.

