Ραφαήλ Παγώνης: Κατέκτησε το U16 Memorial Nacho Juncosa στη Βαρκελώνη

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος του τη φετινή σεζόν και 27ος συνολικά στην καριέρα του

25 Απρ. 2026 22:39
Pelop News

Ο φοβερός και τρομερός πιτσιρικάς, Ραφαήλ Παγώνης,  κατέκτησε το U16 Memorial Nacho Juncosa στη Βαρκελώνη επικρατώντας στον τελικό με 2-1 σετ (6-4, 6-7(4), 6-2) του Ράφα Γκαρθία Ντομενέκ.

Σε έναν χορταστικό τελικό ανάμεσα στον Έλληνα Νο.1 και τον Ράφα Γκαρθία Ντομενέκ, Νο.2 του ταμπλό, οι δύο νεαροί χρειάστηκαν τρία σετ για να λύσουν της διαφορές τους.

Ο Παγώνης κατέκτησε το πρώτο (6-4) και το τρίτο (6-2), ενώ έχασε το δεύτερο, που ήταν και το μοναδικό που απώλεσε σε όλο το τουρνουά, στο tie break.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος του τη φετινή σεζόν και 27ος συνολικά στην καριέρα του.

22:59 Ο «κρυφός» κίνδυνος που βρίσκεται παντού και αποτελεί τεράστια απειλή για τον εγκέφαλο
22:39 Ραφαήλ Παγώνης: Κατέκτησε το U16 Memorial Nacho Juncosa στη Βαρκελώνη
22:21 Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνετε εάν σας έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο
22:00 Αθηνόδωρος: Το πρώτο Aigio 10.000m. – Elite & Open Festival ήταν φανταστικό!
22:00 Το μήνυμα Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»
21:48 GBL: Το δράμα του Πανιωνίου και η γλυκιά γεύση στο φινάλε για το Μαρούσι
21:36 Αθηνόδωρος: Με απίστευτη επιτυχία οι αγώνες στίβου «Χρήστος Λαϊνάς»
21:36 Ιωάννινα: Καλλιεργούσαν κάνναβη στα σπίτια τους και πιάστηκαν στα πράσα! ΦΩΤΟ
21:24 Όλα όσα αλλάζουν για τον καθαρισμό οικοπέδων, προβλέπονται βαριά πρόστιμα, οι προθεσμίες
21:12 Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά, πιστόλι, φυσίγγια και ζυγαριές ακριβείας
21:00 Συνελήφθη οδηγός ασθενοφόρου: Κατήγγειλαν κλοπή της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια
20:48 Nέα ευρωομόλογα για επενδύσεις και παράταση στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης ζητούν Μητσοτάκης και Μακρόν
20:35 Ο Προμηθέας έκλεισε με νίκη μια πολύ δύσκολη σεζόν – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:24 «Σεισμολογικό μπαρμπούτι»! Ο Άκης Τσελέντης αιχμηρή ανάρτηση για Γεράσιμο Παπαδόπουλο
20:12 Βρέφος τραυματίστηκε κατά τον κατάπλου πλοίου στην Τήνο
20:00 Κλείσιμο ματιού στον έφηβο εαυτό: Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο φόβος κάθε είδους
19:48 Καιρός: Βροχές σε Κρήτη, Κυκλάδες, γενικά αίθριος στην υπόλοιπη χώρα
19:36 Όρμπαν: Παραδίδει την έδρα του στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας
19:24 Ιράν: Αποχώρησε από τις συνομιλίες στο Πακιστάν με τον Τραμπ Τραμπ ακυρώνει το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ
19:12 Πατήσια: Φωτιά σε διαμέρισμα και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
