Ρώμη: 21χρονος χτύπησε με αεροβόλο ζευγάρι σε πορεία

Ένας 21χρονος κατηγορείται για επίθεση με αεροβόλο πιστόλι σε βάρος ζευγαριού που συμμετείχε σε αντιφασιστική πορεία στη Ρώμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, στη διάρκεια της πορείας για την εθνική γιορτή της απελευθέρωσης από τον ναζισμό και τον φασισμό.

Το ζευγάρι τραυματίστηκε ελαφρά στον ώμο, στον λαιμό και στην πλάτη.

Ρώμη: Πώς έγινε η επίθεση με αεροβόλο

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιταλικός Τύπος, ο νεαρός κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας και φέρεται να είναι μέλος της εβραϊκής κοινότητας της ιταλικής πρωτεύουσας.

Κατά την επίθεση, ο δράστης επέβαινε σε μοτοσικλέτα, φορούσε φόρμα στρατιωτικού τύπου και είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κράνος.

Παρά τα στοιχεία αυτά, οι εισαγγελείς φέρονται να κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητά του μέσω της πινακίδας της μοτοσικλέτας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των ιταλικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του 21χρονου.

