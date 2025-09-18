Run For Your Lives: Οι Iron Maiden ανοίγουν από Αθήνα το ευρωπαϊκό tour (23 Μαΐου 2026)

Η θρυλική μπάντα των Iron Maiden επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου 2026, εγκαινιάζοντας το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας «Run For Your Lives» με αφορμή τα 50 χρόνια πορείας της.

18 Σεπ. 2025 14:01
Το όνειρο των Ελλήνων οπαδών των Iron Maiden γίνεται ξανά πραγματικότητα, καθώς το συγκρότημα ανακοίνωσε συναυλία στην Αθήνα, στις 23 Μαΐου 2026, στο ΟΑΚΑ. Η εμφάνιση αυτή θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του ευρωπαϊκού μέρους της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives 2025–2026», με την οποία οι Iron Maiden γιορτάζουν μισό αιώνα ιστορίας στη μουσική σκηνή.

Η συναυλία αναμένεται να είναι ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα μας, αφού θα πραγματοποιηθεί μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συναυλία των Metallica στο ίδιο στάδιο, μετατρέποντας την Αθήνα σε κέντρο αναφοράς για τη heavy metal κοινότητα.

Το setlist θα εστιάσει αποκλειστικά στη «χρυσή περίοδο» 1980–1992, με θρυλικά κομμάτια όπως The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Phantom of the Opera, Seventh Son of a Seventh Son και Iron Maiden. Το «Alexander the Great», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2023, δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν στη λίστα.

Η εμφάνιση στην Αθήνα θα είναι η πρώτη μετά το 2022, όταν το live είχε σημαδευτεί από την προσωρινή αποχώρηση του Bruce Dickinson λόγω καπνογόνων από το κοινό. Στα τύμπανα δεν θα βρίσκεται ο Νίκο Μακ Μπρέιν, ο οποίος αποχώρησε για λόγους υγείας, αλλά ο Simon Dawson. «Το show είναι ίσως το καλύτερό μας μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα είναι πάντα αγαπημένος μας προορισμός», δήλωσε ο Steve Harris.

Οι Iron Maiden ζητούν από τους θεατές να περιορίσουν τη χρήση κινητών, ώστε να ζήσουν την εμπειρία πιο αυθεντικά. Σε πόλεις όπως το Παρίσι, η χρήση θα απαγορευτεί πλήρως με τη βοήθεια της εταιρείας Yondr. «Η απουσία κινητών έκανε την περιοδεία μας πιο απολαυστική για όλους», τόνισε ο μάνατζερ Rod Smallwood.

Όπως και στο πρώτο σκέλος της περιοδείας, έτσι και τώρα θα λειτουργήσουν τα Eddie’s Official Pop-Up Dive Bars με Trooper Beer, φαγητό, αποκλειστικό merch και ψυχαγωγία, κάνοντας τη συναυλία ολόκληρη εμπειρία.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, μέσω του ironmaiden.com
και των επίσημων συνεργατών στην Ελλάδα.

Ευρωπαϊκές ημερομηνίες περιοδείας

Μάιος 2026
23 – Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ (ΟΑΚΑ)
26 – Σόφια, Βουλγαρία (Vasil Levski Stadium)
28 – Βουκουρέστι, Ρουμανία (Arena Nationala)
30 – Μπρατισλάβα, Σλοβακία (Narodny Futbalovy Stadion)

Ιούνιος 2026
02 – Αννόβερο, Γερμανία (Heinz von Heiden Arena)
10 – Άμστερνταμ, Ολλανδία (Ziggo Dome)
17 – Μιλάνο, Ιταλία (San Siro Stadium)
22 – Παρίσι, Γαλλία (Paris La Defense Arena)
28 – Λυών, Γαλλία (Groupama Stadium)

Ιούλιος 2026
07 – Λισαβόνα, Πορτογαλία (Estadio da Luz)
11 – Ηνωμένο Βασίλειο (Headline show – τοποθεσία TBA)

Η περιοδεία «Run for Your Lives» ολοκληρώνεται το 2026, καθώς η μπάντα σκοπεύει να κάνει διάλειμμα από τη σκηνή το 2027.
