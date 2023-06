Simpsons: Πώς προέβλεψαν το υποβρύχιο που ταξίδευε στο ναυάγιο του Τιτανικού και αγνοείται – ΒΙΝΤΕΟ

Οι χρήστες των social media ανακάλυψαν ότι οι Simpsons… προέβλεψαν και το γεγονός με το υποβρύχιο που καταδύθηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού και αγνοείται, όπως και πολλά άλλα ιστορικά γεγονότα.

Στα social media έχει γίνει viral ένα επεισόδιο των Simpsons από τον Ιανουάριο του 2006, δηλαδή πριν 17 ολόκληρα χρόνια, όπου ο Χόμερ Σίμπσον μαζί με τον υποτιθέμενο πατέρα του έχουν μπει σε ένα υποβρύχιο για να καταδυθούν και να εξερευνήσουν ένα ναυάγιο, που μοιάζει με αυτό του Τιτανικού.

Τότε, ο Χόμερ μπερδεύεται, χάνεται στο σκοτάδι του ωκεανού και μένει από οξυγόνο… Το σενάριο των Simpsons μπορεί να μην είναι ολόιδιο, ωστόσο υπάρχουν ανατριχιαστικές ομοιότητες, αφού και σε αυτό που πήγαινε στον Τιτανικό ήταν μέσα ένας πατέρας με το παιδί του.

Οι Simpsons είναι γνωστοί για τις «προβλέψεις» τους, δηλαδή γεγονότα που προβλήθηκαν στα επεισόδιά τους και φάνταζαν ακραία αλλά τελικά έγιναν πραγματικότητα. Αρκετοί, βέβαια, επισημαίνουν ότι η σειρά προβάλλεται από το 1989 μέχρι σήμερα, οπότε είναι πιθανό τα σενάριά τους να εμφανίζουν ομοιότητες με πραγματικά γεγονότα.

Would i scare you if i told you #Simpsons predicted it #titanicsubmarine #OceanGate😭🙃

— R (@rouu_) June 22, 2023