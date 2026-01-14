«Sing for Greece»: Οι ημερομηνίες του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, ποιοι θα τον παρουσιάσουν

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα του εθνικού τελικού για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, με τίτλο «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026».

Οι τρεις ξεχωριστές βραδιές θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, ως εξής:

Α’ Ημιτελικός : Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, 21:00 Β’ Ημιτελικός : Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:00 Μεγάλος Τελικός: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέτυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση. Η πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τη συνδυασμένη ψήφο του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).

Οι συμμετέχοντες στον Α’ Ημιτελικό (11 Φεβρουαρίου 2026):

Alexandra Sieti – “The other side” THE Astrolabe – “Drop It” Desi G – “Aphrodite” Akylas – “Ferto” Evangelia – “Parea” Παναγιώτης Τσακαλάκος – “2nd Chance” Niya – “Slipping Away” Marseaux – “Χάνομαι” Rosanna Mailan – “Άλμα” STEFI – “Europa” Revery – “The Songwriter” Dinamiss – “Chaos” STYLIANOS – “YOU & I” Spheyiaa – “Χίλια Κομμάτια”

Οι συμμετέχοντες στον Β’ Ημιτελικό (13 Φεβρουαρίου 2026):

RIKKI – “AGAPI” Garvin – “Back in the game” MIKAY – “Labyrinth” Μαρίκα – “Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)” D3LTA – “mad about it” ZAF – “Αστείο” KIANNA – “No More Drama” Stella Kay – “You Are The Fire” TIANORA – “Anatello” Victoria Anastasia – “Watcha Doin To Me” BASILICA – “Set Everything On Fire” good job nicky – “Dark Side of the Moon” Koza Mostra – “Bulletproof” leroybroughtflowers – “SABOTAGE!”

Κύριοι Συντελεστές

Executive Producer : Χάρης Φυσερός

: Χάρης Φυσερός Event Director : Νίκος Τάγης

: Νίκος Τάγης Τηλεσκηνοθεσία : Δημήτρης Τσίγκος

: Δημήτρης Τσίγκος Διεύθυνση Φωτογραφίας : Θέμης Μερτύρης

: Θέμης Μερτύρης Project Manager: Εφραιμία Χατζηκυριάκου

Οι τρεις βραδιές αναμένεται να συνδυάσουν μουσική, εντυπωσιακές σκηνικές παρουσιάσεις, αγωνία ψηφοφορίας και την ιδιαίτερη μαγεία της Eurovision, με πολλές εκπλήξεις για το τηλεοπτικό κοινό.

