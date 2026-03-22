Σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μαξίμου και Αρειο Πάγο για τις υποκλοπές

Για μια ακόμα φορά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης φωτογράφισε το περιβάλλον του πρωθυπουργού…

22 Μαρ. 2026 14:52
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος έκανε επίσημη δήλωση για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, που φαίνεται πως θα έχει ακόμα πολλά επεισόδια:  «Ύποπτοι εσχάτης προδοσίας συνδιαλέγονται με κατασκόπους για να συγκαλύψουν το έγκλημα κατά του πολιτεύματος που διέπραξαν από κοινού, με τον Άρειο Πάγο «θεατή», την ίδια στιγμή που κομματάρχες εκφωνούν λογύδρια για κομματική εκμετάλλευση.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών όμως συνιστά απειλή τόσο κατά της Δημοκρατίας όσο και της Εθνικής Ασφάλειας και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε, μέχρι το παρακράτος του Μαξίμου και οι συνεργοί του να τιμωρηθούν παραδειγματικά».

