Σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μαξίμου και Αρειο Πάγο για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος έκανε επίσημη δήλωση για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, που φαίνεται πως θα έχει ακόμα πολλά επεισόδια: «Ύποπτοι εσχάτης προδοσίας συνδιαλέγονται με κατασκόπους για να συγκαλύψουν το έγκλημα κατά του πολιτεύματος που διέπραξαν από κοινού, με τον Άρειο Πάγο «θεατή», την ίδια στιγμή που κομματάρχες εκφωνούν λογύδρια για κομματική εκμετάλλευση.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών όμως συνιστά απειλή τόσο κατά της Δημοκρατίας όσο και της Εθνικής Ασφάλειας και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε, μέχρι το παρακράτος του Μαξίμου και οι συνεργοί του να τιμωρηθούν παραδειγματικά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



