Σκληρό σφυροκόπημα Τσουκαλά σε Μαρινάκη: «Μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας»

Μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ πυροδότησαν οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για μείωση του χρόνου εργασίας. Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για παραπλάνηση, προπαγάνδα και προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας.

30 Απρ. 2026 14:55
Σε νέα σφοδρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη τόσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και για την πρόταση του κόμματος σχετικά με τη μείωση των ωρών εργασίας. Τη γραμμή της απάντησης ανέλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος εξαπέλυσε σκληρή επίθεση, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής σύγκρουσης.

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον Παύλο Μαρινάκη «μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας», κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί ξανά να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός δεν είναι στοιχεία που έρχονται απ’ έξω στο πολιτικό σκηνικό, αλλά αποτελούν, όπως είπε, προϊόν της ίδιας της κυβερνητικής λειτουργίας.

Η απάντησή του δεν έμεινε μόνο στο καθαρά πολιτικό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έβαλε στο κάδρο και τη συζήτηση για την ταυτοποίηση των χρηστών στο διαδίκτυο, αφήνοντας αιχμές για πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, δρουν υπέρ της κυβέρνησης μέσα από το διαδίκτυο με οργανωμένο τρόπο. Με αυτή τη γραμμή, επιχείρησε να συνδέσει την κυβερνητική ρητορική περί τοξικότητας με πρακτικές που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, λειτουργούν υπόγεια και συντηρούν ένα κλίμα συκοφαντίας.

Η απάντηση για την τετραήμερη εργασία

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς και στην κυβερνητική κριτική για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά τη μείωση του χρόνου εργασίας. Αντέτεινε ότι η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους στην Ελλάδα να δουλεύουν περισσότερες ώρες με χαμηλότερες απολαβές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ υποστήριξε πως η συνολική της πολιτική έχει συμπιέσει την παραγωγικότητα, έχει εντείνει την ανασφάλεια και έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση της νέας γενιάς.

Στο ίδιο πνεύμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρνείται ακόμη και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο για τον κόσμο της εργασίας, παρουσιάζοντας αυτή τη στάση ως απόδειξη ότι αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους όχι ως πεδίο πολιτικής προστασίας, αλλά ως αντίπαλο μέτωπο. Η απάντηση αυτή ήρθε να υπερασπιστεί την πρόταση Ανδρουλάκη, την ώρα που η κυβέρνηση τη χαρακτηρίζει πρόχειρη και ανεφάρμοστη.

Τι είχε προηγηθεί από τον Μαρινάκη

Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είχε στρέψει τα πυρά του τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις επιθέσεις τους κατά της κυβέρνησης με βαριές εκφράσεις όπως «μαφία» και «συμμορία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε κάνει λόγο για έλλειψη ποιότητας στον δημόσιο λόγο, ενώ παράλληλα είχε ασκήσει σκληρή κριτική και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία, χαρακτηρίζοντάς την επιπόλαιη και λαϊκίστικη.

Με αυτή την ανταλλαγή ανακοινώσεων και δηλώσεων, η κόντρα κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αποκτά πλέον ευρύτερα χαρακτηριστικά, καθώς δεν αφορά μόνο μία πρόταση για την εργασία ή μία λεκτική αντιπαράθεση για τον δημόσιο λόγο, αλλά εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια των δύο πλευρών να διαμορφώσουν πολιτικό κλίμα γύρω από την οικονομία, τους θεσμούς και το ύφος της αντιπαράθεσης.

