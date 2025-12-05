Σκότωσε τον γείτονά του που προσπάθησε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα και αθωώθηκε!

Στην Ιταλία ο 54χρονος, έντρομος και βλέποντας τον άμεσο κίνδυνο, άρπαξε την κυνηγετική του καραμπίνα, βγήκε έξω και πυροβόλησε προς το μηχάνημα, σκοτώνοντας τον Ντόντολι

Στην γειτονική Ιταλία συγκλονίζονται από μια ασυνήθιστη υπόθεση που σημειώθηκε κοντά στο Αρέτσο. Στις 5 Ιανουαρίου 2023, ο 54χρονος τεχνίτης Σάντρο Μουνιάι πυροβόλησε και σκότωσε τον γείτονά του, ο οποίος, οδηγώντας έναν εκσκαφέα, επιχειρούσε κυριολεκτικά να κατεδαφίσει το σπίτι του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίς το βράδυ κοντά στο Αρέτσο στην Ιταλία, την παραμονή των Θεοφανείων, ενώ η οικογένεια Μουνιάι δειπνούσε στο σπίτι της. Σύμφωνα με την έρευνα, ο γείτονας, Γκεζίμ Ντόντολι, είχε αρχικά χτυπήσει και προκαλέσει ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα με τον εκσκαφέα που βρίσκονταν σε κοντινή πλατεία, πριν κατευθύνει τον εκσκαφέα προς το σπίτι του Μουνιάι, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.

Ο 54χρονος, έντρομος και βλέποντας τον άμεσο κίνδυνο, άρπαξε την κυνηγετική του καραμπίνα, βγήκε έξω και πυροβόλησε προς το μηχάνημα, σκοτώνοντας τον Ντόντολι.

Η εισαγγελία είχε υποστηρίξει ότι η αντίδραση του Μουνιάι ήταν «βιαστική και υπερβολική», εκτιμώντας ότι το τραγικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, παρά τη βίαιη επίθεση.

Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάσισε διαφορετικά. Οι δικαστές έκριναν ότι ο δράστης ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας, υιοθετώντας τα βασικά επιχειρήματα της υπεράσπισης, όπως τον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια, την άμεση και σοβαρή απειλή, και τις συνθήκες του περιστατικού, σε μια περιοχή με ανεπαρκή φωτισμό όπου ο κίνδυνος δεν ήταν εύκολο να εκτιμηθεί.

Η αθωωτική απόφαση αναζωπυρώνει στην Ιταλία τη συζήτηση γύρω από τα όρια της νόμιμης άμυνας και τον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη αξιολογεί καταστάσεις ακραίου κινδύνου.

