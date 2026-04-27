Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου

Βαρύ πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, λίγες ώρες πριν την έναρξη των playoffs, καθώς ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, τίθεται εκτός δράσης.

Ο διεθνής γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, ένας τραυματισμός που τον αφήνει εκτός της κρίσιμης σειράς, πριν καν αυτή ξεκινήσει. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Σλούκας θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση τις επόμενες ημέρες, με στόχο την αποκατάσταση της βλάβης.

Η απουσία του αρχηγού αποτελεί σοβαρό αγωνιστικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, που καλείται να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειωμένες λύσεις στην περιφέρεια και χωρίς τον βασικό του οργανωτή.

Το πρόγραμμα της σειράς

Οι «πράσινοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους εκτός έδρας:

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/4, 21:45)

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4* : Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15)

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5, TBD)

* Αν χρειαστεί

