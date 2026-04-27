Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου

Μεγάλο πλήγμα για τους «πράσινους» πριν τη σειρά με τη Βαλένθια – Στο χειρουργείο ο αρχηγός

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
27 Απρ. 2026 15:24
Pelop News

Βαρύ πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, λίγες ώρες πριν την έναρξη των playoffs, καθώς ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, τίθεται εκτός δράσης.

Ο διεθνής γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, ένας τραυματισμός που τον αφήνει εκτός της κρίσιμης σειράς, πριν καν αυτή ξεκινήσει. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Σλούκας θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση τις επόμενες ημέρες, με στόχο την αποκατάσταση της βλάβης.

Η απουσία του αρχηγού αποτελεί σοβαρό αγωνιστικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, που καλείται να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειωμένες λύσεις στην περιφέρεια και χωρίς τον βασικό του οργανωτή.

Το πρόγραμμα της σειράς

Οι «πράσινοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους εκτός έδρας:

  • Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/4, 21:45)
  • Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
  • Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)
  • Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15)
  • Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5, TBD)

* Αν χρειαστεί

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:38 Εκτός κινδύνου η 13χρονη από το Χαϊδάρι μετά την πτώση από σχολείο
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
