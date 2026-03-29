Σπουδαία νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου στο Αργος

29 Μαρ. 2026 19:30
Pelop News

Μια πολύ σπουδαία νίκη σημείωσε σήμερα η γυναικεία ομάδα ποδόσφαιρου του Ατρόμητου Ζαροχουλεϊκων η οποία παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, νίκησε εκτός έδρας με 3-1 τον Φείδωνα Άργους, για την 16η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής,.

Η ομάδα της  Πάτρας  με τους τρεις βαθμούς παράμεινε μόνη της στην 3η θέση της βαθμολογίας και έδειξε ότι διαθέτει εξαιρετικό σύνολο με τον νέο προπονητή Σπύρο Δρακάτο να κάνει  ντεμπούτο με το “δεξί”, καθώς αντικατέστησε πρόσφατα τον Ψαλτάκη.

Ο Ατρόμητος επικράτησε με δυο γκολ της Πουρνιάς και ένα της Κουτρουμάνη, ενώ έχασε και άλλες ευκαιρία για γκολ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Δρακάτος):  Νταβαντζή, Συρμή, Παπανικολοπούλου, Παπακυηριαζή, Τζουρά, Μούκα, Κουτρουμάνη, Πϊλα, Πουρνιά, Τσάμη, Μπερερή (59’  Μπαλκάμου).

