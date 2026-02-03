Στα πέναλτι έσβησε το όνειρο για την Εθνική στο Ευρωπαϊκό
Ηττήθηκε 12-11 και τώρα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο
Στα πέναλτι έσβησε το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο για την Εθνική Γυναικών.
Μετά το συγκλονιστικό 8-8 της κανονικής διάρκειας, η Ουγγαρία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι και με σκορ 12-11 (4-3 στα πέναλτι) πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει πλέον το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2, 19:15), απέναντι στον ηττημένο της αναμέτρησης Ολλανδία – Ιταλία.
Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Κέστελι (πέναλτι), 0-2 Τίμπα (περιφέρεια), 1-2 Νίνου (περιφέρεια), 1-3 Γκάρντα (περιφέρεια), 2-3 Σιούτη (περιφέρεια), 2-4 Σούμεγκι (περιφέρεια), 3-4 Ξενάκη (π.π.), 3-5 Γκάρντα (περιφέρεια), 4-5 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 5-5 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 5-6 Λαϊμέτερ (κόντρα), 6-6 Ξενάκη (περιφέρεια), 6-7 Φάραγκο (περιφέρεια), 6-8 Κέστελι (π.π.), 7-8 Σιούτη (περιφέρεια), 8-8 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.).
