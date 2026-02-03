Στα πέναλτι έσβησε το όνειρο για την Εθνική στο Ευρωπαϊκό

Στα πέναλτι έσβησε το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο για την Εθνική Γυναικών.

Τι γίνεται με τον Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό; Εκτός αποστολής, και πάλι, με Αστέρα

Μετά το συγκλονιστικό 8-8 της κανονικής διάρκειας, η Ουγγαρία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι και με σκορ 12-11 (4-3 στα πέναλτι) πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει πλέον το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2, 19:15), απέναντι στον ηττημένο της αναμέτρησης Ολλανδία – Ιταλία.

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Κέστελι (πέναλτι), 0-2 Τίμπα (περιφέρεια), 1-2 Νίνου (περιφέρεια), 1-3 Γκάρντα (περιφέρεια), 2-3 Σιούτη (περιφέρεια), 2-4 Σούμεγκι (περιφέρεια), 3-4 Ξενάκη (π.π.), 3-5 Γκάρντα (περιφέρεια), 4-5 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 5-5 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 5-6 Λαϊμέτερ (κόντρα), 6-6 Ξενάκη (περιφέρεια), 6-7 Φάραγκο (περιφέρεια), 6-8 Κέστελι (π.π.), 7-8 Σιούτη (περιφέρεια), 8-8 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



