ΣτΕ: Συνταγματική η υιοθεσία ανηλίκων από ομόφυλα ζευγάρια – “Ναι” και στον γάμο

Συνταγματικά ανεκτές και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις ρυθμίσεις του νόμου 5089/2024, με τις οποίες θεσπίστηκε η δυνατότητα πολιτικού γάμου για ομόφυλα ζευγάρια, καθώς και η δυνατότητα υιοθεσίας ανήλικου τέκνου. Η Ολομέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, με την απόφαση 392/2026, απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ακύρωσης που είχε στραφεί κατά υπουργικής απόφασης για την αποτύπωση των στοιχείων συζύγων και γονέων στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γέννησης.

Η προσφυγή είχε υποβληθεί από δύο σωματεία και μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που αμφισβητούσαν τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του νόμου. Ωστόσο, η Ολομέλεια έκρινε ότι το νέο πλαίσιο όχι μόνο δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, αλλά κινείται εντός των αρχών του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της ισότητας ενώπιον του νόμου. Παράλληλα, έκρινε ότι ευθυγραμμίζεται με την ΕΣΔΑ, άλλες διεθνείς συμβάσεις και το ενωσιακό δίκαιο.

Στο σκεπτικό της πλειοψηφίας, το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας δεν μένουν αμετάβλητοι στον χρόνο, αλλά εξελίσσονται μαζί με τις κοινωνικές συνθήκες. Με αυτή τη λογική, έκρινε ότι ο κοινός νομοθέτης έχει την ευχέρεια να διευρύνει τον κύκλο των προσώπων που μπορούν να συνάπτουν πολιτικό γάμο, χωρίς αυτό να θίγει το δικαίωμα των ετερόφυλων ζευγαριών να παντρεύονται ή να δημιουργούν οικογένεια, ούτε να επηρεάζει τους κανόνες της Εκκλησίας για τον θρησκευτικό γάμο.

Το δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στο ζήτημα της οικογένειας, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πως μόνο η οικογένεια που προκύπτει από γάμο ετεροφύλων με κοινά βιολογικά τέκνα εμπίπτει στη συνταγματική προστασία. Όπως επισημάνθηκε, η τεκνοποιία δεν αποτελεί υποχρεωτικό σκοπό του γάμου, ενώ η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα περιλαμβάνει και άλλα σχήματα οικογενειακής ζωής, που επίσης προστατεύονται από την έννομη τάξη.

Σε ό,τι αφορά την υιοθεσία, η Ολομέλεια έκρινε ότι η αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος σε έγγαμα ομόφυλα ζευγάρια αποτελεί άμεση συνέπεια της θεσμοθέτησης του πολιτικού γάμου. Παράλληλα, τόνισε ότι η ίδια η διαδικασία υιοθεσίας περιβάλλεται ήδη από εγγυήσεις που αποσκοπούν στην προστασία του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, μέσω κοινωνικής έρευνας σε διαδοχικά στάδια και μέσω της τελικής κρίσης του αρμόδιου δικαστηρίου. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ΣτΕ έκρινε ότι δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης της προστασίας της παιδικής ηλικίας ούτε άνισης μεταχείρισης των παιδιών που θα μεγαλώσουν σε τέτοια οικογενειακά σχήματα.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ακόμη ότι δεν υπάρχει συνταγματική επιταγή η υιοθεσία να αναπαράγει υποχρεωτικά το πρότυπο της βιολογικής οικογένειας με μητέρα και πατέρα. Στο σκεπτικό του υπενθύμισε ότι η υιοθεσία από ένα μόνο πρόσωπο είναι παλαιόθεν επιτρεπτή, ενώ η κοινωνική πραγματικότητα έχει πλέον διαμορφώσει πολλαπλά οικογενειακά μοντέλα.

Η μειοψηφία, από την άλλη πλευρά, υποστήριξε ότι η έννοια του γάμου στο ελληνικό συνταγματικό και νομικό πλαίσιο έχει ιστορικά συνδεθεί με την ένωση ετεροφύλων και ότι το σύμφωνο συμβίωσης παρείχε ήδη επαρκή προστασία στα ομόφυλα ζευγάρια. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη ρύθμιση της υιοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν τεθεί ενώπιον του νομοθέτη ειδικές και μακροχρόνιες μελέτες για τις συνέπειες στην ανάπτυξη των παιδιών.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση 392/2026 του ΣτΕ κλείνει ένα κρίσιμο θεσμικό και νομικό κεφάλαιο, επιβεβαιώνοντας ότι οι ρυθμίσεις του νόμου 5089/2024 παραμένουν σε πλήρη ισχύ και φέρουν πλέον και τη σφραγίδα του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου.

