Στέψη Καρόλου: Εν αναμονή της μεγάλης συναυλίας με τα εκθαμβωτικά σκηνικά

Το κλίμα εορτασμού στη Βρετανία συνεχίζεται και σήμερα αμείωτο για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’. Έτσι, σε όλη τη χώρα, και συγκεκριμένα σε τρεις χιλιάδες δρόμους, πραγματοποιούνται πάρτι και πλουσιοπάροχα μεσημεριανά γεύματα, εν αναμονή μάλιστα των αστέρων της μουσικής σκηνής που θα πραγματοποιήσουν συναυλία στο κάστρο Ουίνδσορ.

Φυσικά, οι Βρετανοί πολίτες δε θα μείνουν παραπονεμένοι, αφού μέλη της Βασιλικής Οικογένειας θα παρευρεθούν σε κοινοτικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας πριν δουν τον Λάιονελ Ρίτσι, την Κέιτ Πέρι και τους Take That στις 8 το βράδυ ώρα Αγγλίας παρουσία 20.000 θεατών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συναυλίας της στέψης του Βασιλιά ταυτόχρονα θα φωτιστούν μνημεία ορόσημα σε όλη την χώρα με προβολές, λέιζερ, σε δέκα εμβληματικές τοποθεσίες, όπως το Σέφιλντ, το Κάρντιφ, το Εδιμβούργο, το Νιούκαστλ και τη Κορνουάλη και το Μπέλφαστ.

Κανείς δεν μπορείς να αμφισβητήσει ότι δεν θα μπορούσε, καμία άλλη χώρα, να επιδείξει μια τόσο εκθαμβωτική τελετή – κάτι που δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ.

Για την πολυαναμενόμενη συναυλία έχουν στηθεί φράγματα μπροστά από το κάστρο του Ουίνδσορ ενόψει της συναυλίας στέψης το βράδυ.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα παρακολουθήσει μια μουσική συναυλία με τραγουδιστές όπως ο Lionel Richie, η Katy Perry και ο Andrea Bocelli.

📸 The stage for the #CoronationConcert

New rendered images have been released ahead of the star-studded concert on Sunday 7 May, produced by BBC Studios. Windsor Castle will host the spectacular live concert, with over 100 countries watching from around the world. pic.twitter.com/7Y75WWWeEx

— BBC Studios (@bbcstudios) April 30, 2023