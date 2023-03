Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη – Πάπας Φραγκίσκος: Προσεύχεται για τα θύματα της τραγωδίας

Ο πάπας Φραγκίσκος εκφράζει την οδύνη του για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα και προσεύχεται «για όλους όσους έπληξε η τραγωδία αυτή», ανακοίνωσε το Βατικανό.

«Εμπιστευόμενος τις ψυχές των εκλιπόντων στο στοργικό έλεος του παντοδύναμου Θεού, ο πάπας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στις οικογένειες που θρηνούν τους αγαπημένους τους», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο καρδινάλιος υπουργός Εξωτερικών Πιέτρο Παρολίν.

Pope Francis sends his heartfelt condolences and prayers to those affected by the deadly train collision in #Greece, which claimed the lives of at least 36 people and injured over 85 others. pic.twitter.com/yYAs2CPIdb

