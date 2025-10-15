«Συναγερμός» για τη Ρωσία στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

«Συναγερμός» εδώ και λίγα λεπτά για τη ρωσική απειλή έχει σημάνει στο ΝΑΤΟ. Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες στη σκιά των παραβιάσεων από ρωσικά drones, με τις αμυντικές δαπάνες και την υποστήριξη της Ουκρανίας στην ατζέντα.

Ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε την Τετάρτη, πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, ότι η στρατιωτική συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία των χωρών μελών από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ερωτηθείς αν διπλασιάζουν τις προσπάθειές τους, ο Ρούτε είπε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν διαφορετικούς ρόλους, με το ΝΑΤΟ να παρέχει δυνατότητες από στρατιωτικής άποψης και την ΕΕ να διατηρεί την ήπια ισχύ της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα είναι εκεί.

«Μάθαμε την ενεργή εφαρμογή της ειρήνης μέσω της ισχύος από τον πρόεδρο Τραμπ» τόνισε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Αναμένουμε από τις χώρες του ΝΑΤΟ να επενδύσουμε στον μηχανισμό PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) διεμήνυσε. Ο μηχανισμός επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να χρηματοδοτούν την αγορά «έτοιμων προς χρήση» όπλων από αμερικανικά αποθέματα, επιταχύνοντας έτσι την προμήθεια επειγόντων στρατιωτικών μέσων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία θα αποτελέσει πραγματική απειλή για το ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπάρχει νέα ενίσχυση δυνάμεων του ρωσικού στρατού προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας Άντι Χάκανεν.

Ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η Ρωσία καταναλώνει τους στρατιωτικούς της πόρους με ταχείς ρυθμούς και γίνεται όλο και πιο εξαρτώμενη από την Κίνα.

Από πλευράς του, ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να ενοποιήσει τους διαφορετικούς κανονισμούς και κανόνες εμπλοκής των συμμάχων για τις αποστολές στην ανατολική πλευρά.

Ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας τόν9ισε ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ χρειάζεται να διδαχθεί από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας και να βρει έναν πιο αποδοτικό τρόπο για να τα καταρρίπτει από το να χρησιμοποιεί για το λόγο αυτό μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Ο Μπρέκελμανς είπε επίσης στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει σε σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ότι η χώρα του σχεδιάζει να δαπανήσει 90 εκατομμύρια ευρώ σε drones για την Ουκρανία.

Ο Oλλανδός υπουργός πρόσθεσε ότι περισσότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στο PURL.

Εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ για την ενοποίηση των διαφορετικών κανονισμών και κανόνων εμπολοκής των συμμάχων στις αποστολές στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας.

«Είναι πολύ σημαντικό να εργασθούμε πάνω σ’ αυτούς τους κανονισμούς και να τους ενοποιήσουμε περισσότερο», δήλωσε ο Μπρέκελμανς στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

