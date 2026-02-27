Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!

Κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα (27/2/2026) το βράδυ στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίας καθώς σύμφωνα με το onlarissa.gr ένα μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το παραλάβει μέσα σε κουβέρτα, ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την συνδρομή περιπολικών για να διευκολυνθεί η μεταφορά.

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης.

