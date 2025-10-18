Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης: Όπλα, κροτίδες και σημαία της Hezbollah σε χώρο του γηπέδου

Σε μια υπόθεση που προκαλεί σοκ στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης, μετά τον εντοπισμό φωτοβολίδων, κροτίδων, ξύλινων κονταριών και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων σε αποθηκευμένο χώρο του γηπέδου στο Περιστέρι.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

Η έρευνα αφορούσε δραστηριότητες στον χώρο μεταξύ των θυρών 6 και 7 του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου «Άγγελος Ράμφος», στην οδό Κρέσνας.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, υπό την ανοχή του προέδρου της ΠΑΕ Ατρόμητος, ο χώρος χρησιμοποιούνταν από οπαδούς της ομάδας για αποθήκευση και διακίνηση φωτοβολίδων, κροτίδων, μαχαιριών, ροπάλων και ναρκωτικών ουσιών.

Το στάδιο, όπως προέκυψε, έχει παραχωρηθεί στην ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών 1923 από τον Δήμο Περιστερίου.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Κατά την έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν στον κλειδωμένο χώρο — ο οποίος ασφαλιζόταν με πέντε βαρέως τύπου λουκέτα — τα εξής:

17 μη ενεργοποιημένες φωτοβολίδες χειρός,

1 συστοιχία σωλήνων εκτόξευσης βολών μάρκας Galaxy Discovery,

Ρουχισμός αντίπαλων οπαδών,

3 κράνη μοτοσικλέτας,

Πολλά σπρέι και μάσκες απόκρυψης προσώπου,

7 ξύλινα κοντάρια, ένα εκ των οποίων έφερε σημαία της παραστρατιωτικής οργάνωσης Hezbollah.

Η σύλληψη

Περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, ο Βασίλης Μπέτσης εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο γήπεδο, όπου συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ο πρόεδρος του Ατρομήτου αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Κυριακής (19/10) ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



